Política

Alto el fuego

Pastor: 'ETA sabe que está vencida y no tiene nada que hacer'

Redacción

10/01/2011

El PSE critica que ETA no haya anunciado "lo importante", que es "su desaparición definitiva".

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que la declaración de ETA es "insuficiente" y que se ha producido porque "el Estado de derecho le ha obligado". "ETA sabe que está vencida y no tiene nada que hacer", ha añadido.



En una rueda de prensa, Pastor ha señalado que ETA no ha anunciado "lo importante", que es su desaparición definitiva, aunque ha opinado que el anuncio de un alto el fuego "siempre genera dosis de alivio y más tranquilidad" para las personas amenazadas por el terrorismo.



"Siempre es mejor noticia que se diga que no matarán" a que asesinen, ha manifestado.



El portavoz socialista ha asegurado que este "paso" de ETA se ha producido gracias a las "políticas de firmeza, que dan resultado".



Pastor ha advertido a ETA de que los socialistas no admitirán "condiciones" porque no se puede "pagar un precio político por dejar de matar".



En cuanto a la legalización del partido que presentará la izquierda abertzale, ha asegurado que es una decisión que

corresponde adoptar a los tribunales, no al Gobierno ni a los partidos, aunque ha apuntado que la izquierda abertzale tendrá que "desprenderse de cualquier atadura con el terrorismo para participar en la vida política".