Política

Alto el fuego

The Guardian y New York Times editorializan sobre el comunicado de ETA

Manu Giménez

Redacción

12/01/2011

The Irish Times hace hueco en su editorial a la declaración de alto el fuego. Todos coinciden en decir que ha sido un anuncio insuficiente, pero que ha creado esperanzas de paz.

Noticias (1) La prensa internacional se hace eco del alto el fuego de ETA

La declaración de alto el fuego realizada por ETA el pasado lunes ocupará todavía muchas páginas en los medios vascos y españoles, pero la prensa internacional también hace hueco a la noticia. Así, The Guardian, The New York Times y The Irish Times han escrito editoriales sobre las consecuencias del comunicado, las que ha tenido, y las que puede tener.

El principal periódico estadounidense The New York Times ha titulado la editorial "Una señal de paz", ya que el editorialista cree que el comunicado de ETA es una noticia recibida con "beneplácito". Sin embargo, censura que el anuncio haya sido vinculado "implícitamente a concesiones políticas, y no contenía el compromiso de entregar el arsenal mortal de ETA".

Además, concluye que el Gobierno de Zapatero no está ahora mismo para "enredarse con un comunicado insuficiente, porque aún tiene que lidiar con los graves problemas económicos que tiene".

En Inglaterra, The Guardian ha titulado el editorial con un juego de palabras: "Alto el fuego de ETA: Que lo ''permanente'' sea permanente". El editorialista entiende el rechazo de Zapatero al comunicado y que insista en que "debe dejar la violencia para lograr los objetivos políticos".

Además, el periodista inglés coincide con los Gobiernos de Madrid y Vitoria-Gasteiz al decir que "ETA abandona la violencia o Batasuna abandona ETA, porque sino estarían ante una muerte lenta".

"Si algo se puede aprender de la experiencia del Sinn Féin, es que Batasuna debe distanciarse de ETA y que las fuerzas nacionalistas deben unirse para la acción política", concluye el editorial de The Guardian.

Por otro lado, el The Irish Times, en su editorial, ve con "esperanza que la línea dura de ETA haya cedido ante el deseo de paz de sus seguidores de Batasuna". El periódico irlandés cree legítimas las aspiraciones de ETA y Batasuna "siempre y cuando se persigan por vías democráticas". Pero añade que ETA "ha manchado con la sangre de cientos de personas" esos objetivos y que "lejos de ser el gran defensor del proyecto de la independencia, el grupo siempre ha sido el principal obstáculo".

El editorialista de The Irish Times cree que "es un grave error no aprovechar esa oportunidad de paz" y que un paso sería "legalizar Batasuna y alcanzar un acuerdo sobre los presos".