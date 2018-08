Política

Reunión con sus altos cargos

El lehendakari dice que 'el cambio ha venido para quedarse'

Redacción

14/01/2011

El jefe del Ejecutivo vasco ha abogado por integrar en democracia a los que "hasta la actualidad han mantenido posiciones totalitarias", aunque ha añadido que "son ellos los que tienen que cambiar".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que se debe "hacer posible la integración en el sistema democrático de los colectivos que, hasta la actualidad, han mantenido posiciones totalitarias", aunque ha precisado que "son ellos los que tienen que cambiar y hacer lo que tienen que hacer".

López, en un encuentro con sus altos cargos celebrado en la sede de Lehendakaritza para analizar los objetivos del Ejecutivo para 2011, se ha referido a la situación generada con el alto el fuego de ETA y el anuncio de Batasuna sobre la presentación de una nueva marca electoral.

En su discurso, ha manifestado que el mundo de la izquierda abertzale "sabe ya que los límites democráticos no se pueden sobrepasar, que solo hay un camino que recorrer para poder hacer política en este país y han dicho que están dispuestos a integrarse en el sistema democrático".

En este sentido, ha señalado que espera que "sea verdad y ojalá este colectivo siga dando pasos y rompa, cuanto antes, cualquier tipo de relación con la violencia terrorista, integrándose plenamente en el sistema democrático, acatando sus normas e instituciones". A su juicio, "si esto ocurre, estaremos definitivamente en el final de esta macabra historia y la consecuencia del fin de ETA será mayor libertad para todos".



López ha agradecido "la firmeza mostrada por casi todos los partidos políticos de Euskadi y la exigencia de que ETA tiene que abandonar definitivamente su actividad terrorista y su pretensión de tutelar nuestro futuro".





El lehendakari Patxi López considera que tras dos años de Gobierno Vasco socialista "el mito de que el PNV era el único capaz de gestionar Euskadi ha caído para siempre" y, por tanto, "hay cosas que nunca serán como antes". Este es, según ha sostenido, "el gran triunfo del cambio político".



El lehendakari ha animado a sus colaboradores afirmando que "hemos trabajado mucho y bien", que el "cambio tranquilo" que ellos representan "se está produciendo y fortaleciendo" en Euskadi y que "no es algo pasajero". "El cambio ha venido para quedarse", ha aseverado.



"Nuestro Gobierno está resolviendo los problemas reales de la gente y no creando nuevos problemas y división entre la ciudadanía como sucedía antes", ha indicado, recordando que dialogan con todo tipo de colectivos y que son capaces "de llegar a acuerdos porque hemos desterrado la búsqueda de la confrontación permanente".







Crisis y objetivos para 2011



El lehendakari ha reiterado los grandes objetivos de su gobierno, que "están siendo conseguidos", como son luchar para acabar con el terrorismo, dar normalidad y tranquilidad a la vida política y social, resistir a la crisis y no abandonar a los ciudadanos, defender y fomentar la diversidad y pluralidad de la ciudadanía vasca y garantizar y mejorar los servicios y prestaciones pública.



De igual forma, ha repasado la gestión en sus diez departamentos, educación, sanidad, seguridad, economía, industria, etc., subrayando la defensa del Estado de Bienestar que propugnan y aseverando que "nosotros queremos hacer reformas en el Estado de Bienestar, pero para mantenerlo y mejorarlo, no para acabar con él".



Y para ello ha propuesto a todos los partidos e instituciones dos grandes pactos sobre políticas sociales, "para abordar las reformas de las políticas sociales a fin de garantizar sus sostenibilidad, su mejora y su viabilidad en el futuro", y sobre fiscalidad, "a fin de que sabiendo cómo queremos el país, sabiendo qué queremos tener en Euskadi, nos dotemos de una fiscalidad suficiente para poder pagarlo".