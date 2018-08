Ainhoa Bilbao denuncia el uso partidista del Parlamento

Política

Redacción

21/01/2011

La imputada en el supuesto caso de corrupción de Álava ha rechazado contestar a la comisión de investigación y la emplaza a "rectificar".

Ainhoa Bilbao, imputada en el supuesto caso de corrupción vinculado a excargos y miembros del PNV, ha denunciado este viernes la "utilización partidista" que se está haciendo de la Cámara autonómica en este asunto, y ha rechazado responder las preguntas de la comisión parlamentaria que lo investiga. Además, ha defendido su inocencia y ha emplazado a la comisión a "rectificar".



Bilbao ha censurado que "algunos miembros" del grupo de trabajo parlamentario "no han respetado" su derecho a la presunción de inocencia" y, con determinadas declaraciones públicas, la han "declarado culpable".



Tras defender su "inocencia", ha destacado que su patrimonio y el de su familia "han sido investigados judicialmente", tras lo que "ha quedado constancia de que no ha existido enriquecimiento anormal alguno". Bilbao se ha acogido a su derecho de no declarar ante la comisión para no responder a las preguntas de los parlamentarios.



Bilbao es la esposa de Alfredo de Miguel, exdiputado alavés de Administración local, otro de los imputados en la presunta trama, y por cuyo nombre se conoce el caso sobre la presunta corrupción y espionaje que, al margen de la vía parlamentaria, está siendo investigado por un juzgado de Vitoria-Gasteiz.



La esposa de De Miguel ha entregado a los medios de comunicación el escrito que ha leído ante los integrantes de la comisión. En él, asegura que el hecho de no haber comparecido el pasado día 5 ante este grupo de trabajo, fecha en la que estaba prevista inicialmente su comparecencia, se debe a que la citación no le llegó hasta dos días después.

Por ese motivo, y en referencia al parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha afirmado que "no se me puede acusar de obstruccionismo, tal y como ha hecho el presidente" de la comisión y "algunos miembros" de la misma.



En esta línea, ha manifestado que "en ningún momento he faltado al respeto a esta Cámara" y que "en todo caso, la falta de respeto ha procedido de quien no ha realizado su cometido en las debidas condiciones y de quien ha hecho manifestaciones inciertas".