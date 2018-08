Política

La izquierda abertzale está 'limando' los estatutos del nuevo partido

Redacción

31/01/2011

La nueva formación se presentará en los próximos 15 días. Txelui Moreno afirma que no va a haber "argumentos para decir que no" a la legalización.

El representante de la izquierda abertzale, Txelui Moreno, ha insistido en que el nuevo partido político se presentará en los próximos 15 días, pero ha precisado que es "la gente que trabaja" en el tema de los estatutos la que tiene que marcar fechas porque está "limando" ciertos artículos.

En una entrevista concedida a Infozazpi Irratia, Moreno se ha mostrado convencido de que no va a haber "argumentos para decir que no" a la legalización, aunque "otra cosa es que existan impulsos políticos" con "unos intereses muy concretos", como tratar de evitar "mayorías que, en este pueblo, no están reconocidas como tal".



NABAI

El dirigente de la izquierda abertzale ha señalado que "percibir por parte de algunos de los componentes de Nafarroa Bai" que el acuerdo con la izquierda abertzale era "factible" puso "nervioso a más de uno" no sólo a los componentes de la coalición navarra, sino también "a nivel del Estado".



En este sentido, ha añadido que "la redada ha sido muy ilustrativa, no hay casualidades, aquí nadie da una puntada sin hilo, aquí todo viene bien hilado", en alusión a la operación policial contra presuntos miembros de Askatasuna y Ekin.