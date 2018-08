Política

Polémica en Galdakao

Mendia: 'No hay problema para que Bizkaia se encargue de la lanzadera'

Redacción

01/02/2011

La portavoz del Gobierno Vasco no ha aclarado qué ocurrirá mañana miércoles, es decir, si este servicio será prestado por el metro o por el Ejecutivo foral.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene inconveniente alguno" en que la Diputación de Bizkaia se encargue del servicio de lanzadera del metro en Galdakao, aunque siempre que garantice que los ciudadanos no deban "pagar dos veces" por el transporte.

Mendia no ha aclarado qué ocurrirá mañana, miércoles, es decir, si este servicio será prestado por el metro o por el Ejecutivo foral.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno Vasco "no quiere un conflicto entre instituciones". Tras destacar que la lanzadera es una "vieja demanda" de los ciudadanos de la zona, ha afirmado que si la Diputación considera que puede prestar este servicio en "mejores" condiciones, el Ejecutivo "no tiene inconveniente alguno" en que lo haga, aunque siempre que se garantice que los ciudadanos no deban "pagar dos veces" por este servicio.

"No tiene sentido generar esta controversia, que sólo perjudica a los ciudadanos", ha manifestado.