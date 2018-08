Política

A petición de UPyD

El Parlamento Vasco analizará las pensiones de los altos cargos

Redacción

01/02/2011

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha hecho públicas sus sospechas de que se ha retrasado interesadamente el debate sobre los complementos de las pensiones de los altos cargos.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha eludido hoy pronunciarse sobre el debate en torno a los complementos de las pensiones de los altos cargos del Gobierno Vasco y ha dicho que si el Parlamento Vasco acuerda que se introduzcan cambios, lo hará.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Mendia ha sido preguntada por las críticas de UPyD al retraso que se ha producido en el debate sobre los complementos de las pensiones de los altos cargos del Gobierno Vasco.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha hecho públicas hoy sus sospechas de que se ha retrasado interesadamente el debate sobre los complementos de las pensiones de los altos cargos del Gobierno Vasco para que se puedan beneficiar de ellos los actuales componentes del ejecutivo autonómico.

Mendia ha recordado que enero es un mes inhábil para celebrar plenos, pero no para reunir comisiones ni ponencias, como es la encargada de debatir sobre esta cuestión, por lo que ha considerado que si esta ponencia no ha empezado sus trabajos antes no es culpa del Gobierno Vasco, ya que el ritmo parlamentario lo fijan los parlamentarios.