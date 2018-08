Política

Visita a Bruselas

AVT a la CE: 'Las víctimas no quieren mediadores en el fin de ETA'

Redacción

02/02/2011

Los responsables de varias asociaciones de víctimas se han reunido con la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, para "hacer llegar un mensaje de unidad de todas las víctimas".

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha trasladado hoy a la Comisión Europea que "las víctimas no quieren mediadores" en el fin de ETA, sino "una derrota total con vencedores y vencidos".



"Hemos venido a dejar claro que no queremos mediadores, porque en España no hay ningún conflicto, sino asesinos y víctimas", ha apuntado Pedraza, que ha añadido: "No queremos que desde Europa se subvencione ni se dé dinero a los mediadores, y menos si los elige la banda ETA".



En declaraciones a la prensa al final de la reunión, la presidenta de la AVT ha apuntado que también ha explicado a la CE su "preocupación" por que "Batasuna acceda a las instituciones" y "por que los presos cumplan todas las penas y no haya impunidad".