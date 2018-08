Política

Miles de personas

Manifestación en Madrid contra 'la tregua trampa' de ETA

Redacción

06/02/2011

Cargos del PP como Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz se han dado cita en la marcha para pedir al Gobierno que Batasuna no esté en las elecciones.

Miles de personas se manifestaron este sábado a la tarde en Madrid convocados por la plataforma Voces contra el Terrorismo para manifestar su oposición a cualquier negociación con la banda terrorista ETA.

La manifestación estuvo encabezada por una pancarta que reza "No más mentiras. No más treguas trampa, en mi nombre no", y tras ella situó el líder de la organización convocante Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, arropado por cargos políticos del Partido Popular.

Entre otros, asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, junto al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, la ex líder del PP vasco María San Gil, así como Carlos Iturgáiz y José Antonio Ortega Lara.

La marcha partió a las 17:00 horas y concluyó con un manifiesto leído por varias víctimas del terrorismo.

"No dar oxigeno a ETA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió al Gobierno que "no caiga en la tentación de permitir que Batasuna o sus fuerzas políticas afines se presenten a las próximas elecciones municipales vascas".

Por su parte, el líder de la plataforma Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, aseguró que "la rebelión cívica" será siempre la respuesta a los pasos del Gobierno "que puedan dar algo de oxígeno a ETA".