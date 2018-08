Patxi López dice que si legalizan Sortu 'será una buena noticia'

Política

10/02/2011

El lehendakari asegura que eso significará que cumple los requisitos legales. Además, "ello también supondrá que ETA estará mucho más cerca de su desaparición definitiva".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que, si los jueces deciden que Sortu es una formación legal, será "una buena noticia" porque significará, "con datos y con pruebas", que cumple "los requisitos democráticos, que es lo que hemos exigido siempre a esemundo". Además, ha destacado que ello también supondrá que "ETAestará mucho más cerca de su desaparición definitiva".

Durante su análisis político ante el Comité Nacional del PSE, reunido este miércoles en Bilbao, López ha manifestado que "los radicales abertzales están interiorizando que, o aceptan las reglas democráticas, o van a desaparecer para siempre".

Tras constatar que ETA no ha desaparecido, "y no podemos y no vamos a bajar la guardia ni un solo minuto", ha asegurado que "no va a renunciar a su responsabilidad de liderar la política antiterrorista de Euskadi".

A su juicio, "las experiencias recientes" obligan "a la cautela" y, por ello, ha advertido de que no caerán "en la tentación de organizar una fiesta con fuegos artificiales". "Debemos actuar con prudencia y sin pasos en falso, debemos seguir manteniendo la firmeza democrática y las exigencias permanentes a ese mundo, al que no debemos nada, sino todo lo contrario, nos lo deben todo a la sociedad vasca", ha concluido.



Patxi López ha resaltado que la izquierda abertzale "se mueve en la buena dirección y oímos cosas que no habíamos oído nunca" en su boca. "Es una buena noticia que necesita que, una vez más, todos estemos a la altura de las circunstancias y, desde luego, los socialistas, lo estaremos", ha resaltado.