Política

Caso Miñano

El Parlamento Vasco pide la comparecencia de ertzainas y empresarios

Redacción

14/02/2011

La Comisión que investiga en el Parlamento Vasco la presunta trama de espionaje y cohecho en Álava ha dado a conocer el nombre de las 14 personas que acudirán a declarar.

La Comisión que investiga en el Parlamento Vasco la presunta trama de espionaje y cohecho en Álava ha dado a conocer el nombre de las 14 personas que acudirán a declarar por su supuesta relación con las presuntas contrataciones irregulares por parte del Departamento de Cultura y con el posible espionaje a diferentes personalidades de la vida política y económica del territorio, entre las que se encuentran dos funcionarios de la Ertzaintza que tenían responsabilidades en la unidad de información del Departamento de Interior.

La Comisión parlamentaria trabaja con cuatro líneas de investigación para las que ha dividido las comparecencias. La primera está relacionada con las presuntas contrataciones irregulares del anterior Departamento de Cultura; la segunda estudia el espionaje a varias personalidades de la política y economía alavesa; la tercera sigue las contrataciones que se realizaron en el Parque Tecnológico de Alava (Miñano); y finalmente, se investigan las recalificaciones de suelo en Zambrana (Alava) y Santurtzi (Bizkaia).

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión, el presidente de este órgano, Juanjo Agirrezabala (EA), ha informado de que la comisión ha acordado llamar a declarar a ocho personas relacionadas con la línea que investiga las presuntas contrataciones irregulares del Departamento de Cultura.

En concreto, el próximo 25 de febrero a las 11:30 horas, se ha citado a la ex jefa de los Servicios Jurídicos del Departamento, Olatz Garamendi. Dos horas más tarde, la ex jefa de servicios de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco, Oro Otxoa de Eribe, está citada en la Cámara vasca. Las comparecencias de ese día se cerrarán a las 16:00 horas con el ex gestor del blog Gazteaukera, Inai Muñoa.

En esta misma línea de investigación, la Comisión ha solicitado las comparecencias de la ex directora de Servicios del Departamento de Cultura, Lore Bilbao, la ex responsable del Observatorio de la Juventud, Bakarne Zuazua, la ex directora del Gabinete del Departamento de Cultura, Edurne Basoa, y a una trabajadora de la empresa Kataia, y a otra de Erretxal, ambas empresas que forman parte de la supuesta trama de corrupción de miembros del PNV en Álava.

Por otro lado, en la línea que investiga el presunto espionaje a personalidades de la vida política y económica de Alava, la Comisión ha acordado solicitar la comparecencia de dos funcionarios de la Ertzaintza que tenían responsabilidades en la unidad de información del Departamento de Interior.