Ares: 'No nos conformamos con nada que no sea la desaparición de ETA'

Redacción

17/02/2011

El consejero de Interior ha defendido que "el mejor homenaje" que se puede rendir a las víctimas de terrorismo es "que no haya más víctimas".

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha insistido en que el Gobierno Vasco y la "inmensa mayoría" de la sociedad vasca "no se conforman con nada que no sea la desaparición" de ETA y ha advertido a la izquierda abertzale de que tiene "las puertas de la democracia abiertas", pero debe "demostrar con hechos y decisiones que han roto con la violencia".

En su intervención durante unas Jornadas sobre Seguridad celebradas en la localidad vizcaína de Sestao, el responsable de Interior ha defendido que "el mejor homenaje" que se puede rendir a las víctimas de terrorismo es "que no haya más víctimas" y ha advertido de que, aunque "algunos se empeñen en hacer política como si ETA no existiera, sigue existiendo".

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo no va a "bajar la guardia" hasta que "ETA desaparezca" porque, lo mismo que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca", "no nos conformamos con nada que no sea la desaparición" de la organización terrorista.

Ares se ha mostrado convencido de que, "fruto del triunfo de la democracia y el Estado de Derecho", se está recorriendo "la recta final del camino para acabar con el terrorismo", de manera que "ETA está más débil que nunca y aquéllos que durante décadas han justificado y amparado sus crímenes, parecen haber comprendido, por fin que, o cambian, o están condenados a desaparecer".