PSE-EE: 'Los problemas de ETA no son los de la ciudadanía'

19/02/2011

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha criticado a quienes intentan hacer creer que "lo más importante de la política vasca es si Sortu es o no ilegalizado" y ha recalcado que los socialistas no van a confundir los problemas de la ciudadanía "con los particulares de ETA y la izquierda abertzale".

Pastor, en su intervención ante la Conferencia Municipal y Foral, que el PSE-EE celebra este fin de semana en Bilbao para definir su estrategia de cara a las próximas elecciones locales, ha insistido en que los problemas que tienen planteados ETA y la izquierda abertzale, "ellos mismos los han creado y únicamente ellos los deben solucionar".

En este sentido ha criticado la actitud del PNV, que "sigue encerrado en su particular jaula grillos, en la que hasta la presencia o no de sus dirigentes en una manifestación les supone un ir y venir de mensajes contradictorios", en alusión a la marcha que se celebrará esta tarde en Bilbao en favor de la legalización de Sortu.

"Nosotros -ha insistido- no tenemos ningún interés en hacer la ola a proyectos ajenos. Las campañas preelectorales del nacionalismo que se las haga y las pague el propio nacionalismo".

Pastor ha rechazado los frentes, como "el articulado por el PNV en torno al Pacto de Lizarra" y los que quieren formar, ha dicho, quienes "como Urkullu (presidente del PNV), siguen insistiendo en que el Parlamento Vasco no es del todo legítimo porque en él no están representados quienes no condenaban la violencia de ETA. Y ahora insisten en su discurso deslegitimador solicitando un adelanto de las elecciones si Sortu es ilegalizado".