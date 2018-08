Política

En un comunicado

Sortu recuerda que "rechaza todo tipo de violencia"

Redacción

04/03/2011

Aseguran que "el día que Sortu sea una organización legal, asumirá sin ningún género de dudas la responsabilidad para gestionar" todos sus compromisos. Respaldiza niega contacto alguno con ETA.

Sortu ha reiterado que rechaza "todo tipo de violencia, entre ellas, la de ETA, la violencia callejera, los malos tratos y la tortura".



En un comunicado, Sortu ha aludido a todas las personas que les apelan a una posición "coherente" a sus pronunciamientos y criterios, para señalarles que "el día que Sortu sea una organización legal, asumirá sin ningún género de dudas la responsabilidad para gestionar de manera firme y coherente" todos los principios y compromisos establecidos en esta formación.

La formación abertzale ha insistido este jueves en que, tal y como lo señalan sus Estatutos y ha sido reiterado por sus promotores, rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y ha mostrado su compromiso en el "reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia". "Entre éstas también se encuentran los actos de violencia callejera, los malos tratos y la tortura", ha precisado, para aseverar que "en absoluto es ''retórico e instrumental'' el rechazo expresado, sino nítido, firme y real".



Por ello, ha manifestado que no le parece "de recibo" que se le exija a una organización, "que no existe legalmente como tal, posicionamientos ante hechos de esa u otra naturaleza política". "Esta no es una actitud esquiva, sino lógica en el proceso jurídico en que estamos inmersos", ha indicado.

Por otro lado, ha denunciado que la decisión de la Abogacía del Estado de solicitar la no inscripción de esta formación en el Registro de Partidos, está fundamentada en una "decisión política, que niega los derechos democráticos elementales que asisten a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier Estado de derecho".

"Decisión política"

Esta "decisión política", según ha indicado, viene acompañada de las detenciones de cuatro personas acusadas de ser miembros de ETA. "Resulta cuando menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político, son las que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos y pretendan utilizar nuestro ''silencio'' como elemento probatorio para una hipotética ilegalización, presionando al ámbito judicial", ha destacado.

Desde el momento de su presentación, Sortu ha recordado que decidió mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa, hasta disponer de un status de legalidad que permita una actuación y posición políticas "acordes con los principios y compromisos" de los que se ha dotado.

Por último, ha aseverado que está recibiendo un "gran apoyo y estímulo desde muchos estamentos sociales e incluso políticos". "Según los datos sociológicos disponibles, su legalización es deseada y solicitada por la gran mayoría de la sociedad vasca e incluso por amplios sectores de la sociedad española", ha concluido.

Respaldiza niega relación con ETA



Sonia Respaldiza, una de las promotoras de Sortu, ha asegurado que nunca ha tenido conversaciones "de ninguna clase" con ETA y que tampoco conoce ni ha mantenido "relación alguna ni contacto de ninguna clase" con ETA, ni con la persona de Ibon Fernández Iradi Susper, a quien no conoce.

Respaldiza aparece citada en los papeles incautados tras la detención de Ibón Fernández Iradi, Susper, "como posible integrante de ETA", según se desprende de la demanda presentada este jueves ante el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado contra el partido, y la acusada ha querido desmentir esas informaciones a través de un comunicado.