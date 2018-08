Política

En la Audiencia Nacional

Erkizia: 'Homenajeé a Argala por cariño, no por ser dirigente de ETA'

Redacción

04/03/2011

El dirigente abertzale está acusado de enaltecer a ETA durante un homenaje a Argala.

El histórico dirigente de HB Tasio Erkizia ha asegurado, en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, que depositó una flor en recuerdo al fallecido José Miguel Beñarán, Argala, en Arrigorriaga (Bizkaia), "por cariño" a él y su familia en un presunto homenaje en 2008 y "no al dirigente de ETA".

"Yo le recuerdo como una persona jovial de una familia amiga, yo no deposito una flor a un dirigente de ETA", ha manifestado Erkizia en su declaración ante el tribunal que preside Javier Gómez Bemúdez y ante el que se ha descubierto antes de que comenzara el juicio quitándose la característica txapela con la que suele cubrirse.

Erkizia, que se enfrenta a una petición del fiscal Carlos Bautista de 18 meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, ha negado haber participado en un homenaje a "Argala" y ha argumentado que él asistió a un "acto político" permitido y legalizado invitado por el hermano de Beñarán porque conoce a la familia desde su juventud.

Ha asegurado que no recuerda si en ese acto había una foto de Argala, "pero es posible", ha matizado, y ha señalado que la flor la depositó detrás del atril, "y no sé si había una foto" del exdirigente etarra, aunque ha afirmado que fotos de otros no había.