Lehendakari: 'Ojalá legalicen Sortu, probaría que la democracia gana'

Redacción

05/03/2011

Patxi López rechaza una mesa de partidos y señala que "si en el futuro la izquierda abertzale llega al Parlamento, hablaremos entre todas las formaciones".

El lehendakari, Patxi López, ha manifestado este sábado que "ojalá los tribunales legalicen Sortu", porque sería la muestra de que la democracia ha ganado, gracias a la firmeza del Estado de Derecho "que les ha obligado a ver la luz".

En una entrevista con EFE, el lehendakari ha considerado que "tendrán que ser los tribunales -los que ilegalizaron a Batasuna-, los que decidan si Sortu es heredera o no y si es una formación legal o no, y todos los demás debiéramos acatar esa decisión y no jugar a presionar de manera preventiva a los jueces".

López ha añadido que "ojalá los tribunales decidan que son legales, porque eso significará con hechos y pruebas que ese mundo quiere integrarse en democracia, que es lo que les hemos exigido siempre, que dejaran el respaldo a una banda terrorista y trabajaran con los demócratas por la desaparición de ETA".





Mesa de partidos

El lehendakari ha rechazado la mesa de partidos propuesta por los nacionalistas porque "se plantea como un foro en el que tenemos que discutir sobre la normalización política en clave soberanista, como la entienden los nacionalistas; eso significaría decir que nos sentamos para pagar un precio por el fin de la violencia".

Para hablar de política, ha añadido, "el Parlamento es la mejor institución; si en el futuro la izquierda abertzale llega al Parlamento, hablaremos entre todas las formaciones".