Política

Acto político en Eibar

Egibar: 'El Gobierno Vasco es un lastre en materia económica'

Redacción

05/03/2011

"No hay empresa en Euskadi, grande o pequeña o mediana, que ante una situación de crisis económica, no tenga un plan estratégico", ha subrayado el dirigente del PNV.

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que el Gobierno Vasco es "un lastre" en materia económica para hacer frente a la actual coyuntura de crisis porque "no tiene programa de Gobierno" y "no se deja ayudar".

A su juicio, no es suficiente con el lehendakari, Patxi López, acompañe a los empresarios en sus viajes sino que debe "ayudarles", además de tener un plan para que "Euskadi no siga perdiendo ventaja competitiva".

Egibar ha realizado estas afirmaciones en la localidad guipuzcoana de Eibar, donde ha participado junto al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, en la presentación de los candidatos jeltzales de la comarca de Debabarrena a las próximas elecciones municipales y forales.

"No hay empresa en Euskadi, grande o pequeña o mediana, que ante una situación de crisis económica, no tenga un plan estratégico", ha señalado el dirigente del PNV, quien ha criticado que el Gobierno vasco "que es la mayor empresa de este país, no tiene programa de Gobierno".