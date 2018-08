Política

Detenciones en Bizkaia

Aralar pide investigar las denuncias de abusos sexuales y malos tratos

Redacción

09/03/2011

Concretamente, Aralar se ha referido a las denuncias de abusos sexuales y malos tratos hechas por los cuatro presuntos miembros del comando 'Otazua' detenidos el pasado día 1 en Bizkaia.

Ante las denuncias de abusos sexuales y malos tratos que hicieron los cuatro detenidos, Aralar ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Parlamento Vasco a que pida a la Fiscalía que investigue la denuncia de abusos sexuales formulada por Beatriz Etxebarria, así como los presuntos malos tratos y amenazas al resto de arrestados.



La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, cree "imprescindible investigar esas denuncias y que se haga con todas las garantías".



En su iniciativa, Ezenarro recuerda que ayer mismo el Tribunal de Derechos Humanos europeo condenó a España por no haber investigado las denuncias de malos tratos hechas por Aritz Beristain Ukarri tras su detención el 5 de septiembre de 2002 por actos de violencia callejera.



También indica que el pasado 1 de diciembre todos los partidos del Parlamento Vasco pusieron en evidencia que en España no se habían investigado lo suficiente las denuncias de torturas.



Aralar justifica su iniciativa en la necesidad de "superar fallos del pasado y profundizar en la democracia y garantía de los derechos humanos".