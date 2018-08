Política

El PNV aboga por la normalización con Sortu aunque 'son adversarios'

13/03/2011

Urkullu califica de "repugnante e indigno" que Basagoiti dude del compromiso de los exlehendakaris contra ETA y opina que el pacto "PSE-PP se desinfla porque es un cambalache".

El presidente del Euskai Buru Batzar (EBB) del PNV, Iñigo Urkullu, ha abogado por "la normalización en la convivencia política en la sociedad vasca", preocupándose porque sea "también" con Sortu aunque que "son adversarios políticos".

En el mitin de presentación de las candidaturas del PNV por Bizkaia para las elecciones municipales y forales, Urkullu ha asegurado que las palabras del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, en las que duda del compromiso de los anteriores lehendakaris contra ETA son "repugnantes e indignas de un responsable político vasco".

"Jamás, jamás, los lehendakaris Garaikoetxea, Ardanza o Ibarretxe han dicho o dirán una insidia semejante. Su talla política, institucional y humana no se lo permite. Todos los aquí presentes somos militantes del PNV. Somos militantes del Partido de la No Violencia. Desde siempre. Y no vamos a permitir que se cuestione la honorabilidad y el compromiso de quienes lo han dado todo por el progreso, la normalización y la paz de este país", ha añadido.

El presidente jeltzale ha explicado que "vivimos un tiempo en el que hay mucho nerviosismo" porque, por ejemplo, "al PSE y al PP el ''cambio'' les ha desinflado" y "no convence porque la gente ve que es un ''cambalache'' entre dos que no están de acuerdo en casi nada".