Política

Elecciones en mayo

Sortu alega que su legalización 'acelerará' la desaparición de ETA

Redacción

15/03/2011

Un representante de Sortu ha acudido a la sede del Tribunal Supremo, donde ha registrado sus alegaciones contra las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado.

"La legalización de Sortu conducirá al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado ", afirma Sortu en el escrito de alegaciones de más de 200 páginas que ha presentado este martes al Tribunal Supremo.



Sortu defiende que "no existe similitud" con Batasuna porque "se han alterado los elementos esenciales de lo que era Batasuna". Además, afirma que la nueva formación "materializa" en sus estatutos "una ruptura orgánica, funcional y de actividad" con Batasuna.



Afirma también que sus estatutos "no son mera retórica formal". "Son hechos y, además, contundentes hechos que evidencian una posición y unos compromisos a favor del fin de la violencia". "Aunque en sí mismos no sirven para garantizar ese objetivo, sí constituyen un instrumento extremadamente eficaz para poner término a la violencia de ETA", añade.



En este sentido, "los estatutos de Sortu fomentan el proceso de desaparición de la cultura política de la violencia en la sociedad vasca", ha destacado Sortu este martes en la presentación de sus alegaciones a las demandas interpuestas por la Abogacía y la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo para que prohíba su inscripción en el registro de partidos políticos al considerarla una continuación de la ilegalizada Batasuna.

"Los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que ésta se acelerará", señalan las alegaciones.







No es una sucesión de Batasuna



Las alegaciones niegan también que Sortu sea una sucesión de Batasuna, señalando que sus estatutos suponen la materialización de "una ruptura orgánica, funcional y de actividad con los partidos ilegalizados", que además es irreversible.



"No se pretende la refundación o reconstitución de Batasuna ni de manera formal ni disfrazada; ni mientras subsiste ETA ni cuando desaparezca, porque también entonces será imposible jurídica y materialmente. Y no existe esa similitud porque se han alterado los elementos esenciales de lo que era Batasuna y que dieron lugar a la

ilegalización", dice el escrito.



Los abogados de Sortu acusan a la Abogacía y al Ministerio Público de "sobreactuar o dimensionar en exceso incluso realidades inexistentes" y les reprochan haber incorporado a sus demandas "nuevas exigencias no jurídicas", subiendo el listón "más allá de lo que desde el Gobierno y la Fiscalía se decía antes del acto del

(Palacio) Euskalduna" en el que se presentó el partido.



Añaden que la izquierda abertzale "puede rechazar y condenar la violencia de ETA, pero no puede imponer su disolución", por lo que entiende que no debe privarse a los ciudadanos que se consideren parte de ese colectivo de los derechos fundamentales de asociación y participación política.







Último día de plazo



Este martes se cumplía el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación política para personarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado con el objetivo de evitar su presencia en las próximas elecciones.



El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto "ante la exigencia de cohonestar (compatibilizar) el procedimiento incidental con la convocatoria de elecciones" municipales y forales. Fuentes del Supremo han añadido que el tribunal, compuesto por 16 magistrados, podría reunirse a partir de mañana para seguir con los trámites del procedimiento. Así, está prevista la resolución para el próximo 28 de marzo.