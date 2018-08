Política

Patxi López: 'No se pueden poner cada día nuevas condiciones a Sortu'

16/03/2011

16/03/2011

Cree que "no se puede estar jugando todo el día a poner condiciones diferentes" para legalizar un partido, en referencia a Sortu. "¿No era lo que les habíamos pedido siempre?", se ha preguntado.

El lehendakari, Patxi López, ha subrayado hoy la buenas relaciones entre su partido, el PSE, y la formación federal, el PSOE, pero ha dejado claro que a los socialistas vascos les duele "ciertas lecciones" que se les quieren dar desde "500 ó 1.000 kilómetros de distancia".



Así se ha pronunciado López en el coloquio posterior a la conferencia que ha pronunciado en el Foro ABC, en Madrid, y en alusión a algunas críticas que han suscitado decisiones o manifestaciones de los socialistas vascos en algunos dirigentes del PSOE.



López ha dicho: "A veces oigo críticas hechas desde 500 ó 1.000 kilómetros de distancia que, como comprenderán, no las puedo asumir de ninguna de las maneras, porque los que estamos allí día a día (en Euskadi), yendo a los ayuntamientos y arriesgando la vida por defender la paz, la democracia, la Constitución y el Estatuto, somos los socialistas vascos y los miembros del PP vasco".



Por eso, "lecciones, pocas", ha continuado Patxi López poco después de reiterar que las relaciones entre la Ejecutiva del PSOE y la del PSE y entre los gobiernos central y autonómico son "muy buenas".







Sobre&' || 'nbsp;Sortu



El lehendakari ha asegurado que en democracia "no se puede estar jugando todo el día a poner condiciones diferentes" para legalizar a un partido, en referencia a Sortu y las diferentes exigencias que se le reclaman para su legalización. Si Sortu, "de verdad, ha hecho una reflexión" para integrarse en la democracia, "¿no era lo que les habíamos pedido siempre?" se ha preguntado.



Aún así, ha señalado que no comparte las palabras del secretario de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, sobre "la falta de valentía" del presidente del Gobierno en el proceso de legalización de Sortu. En su opinión, Zapatero, "y en este asunto particular. ha sido el presidente más valiente que ha tenido este país".



En este sentido, ha precisado que tiene que ser Sortu quien demuestre "que va en serio" y que es la Justicia quien tiene que tomar la decisión sobre su ilegalización y a los demás les queda acatar el fallo, sin intentar presionar o condicionar. Entre las condiciones para ser legal, ha continuado, "no está que ETA desaparezca".





Fin de ETA



Por otro lado, el lehendakari ha defendido el liderazgo de su Gobierno en el fin de ETA, atribuyendo a la firmeza democrática y la tolerancia cero el declive del terrorismo.

"Este Gobierno empezó siendo amenazado por ETA, antes incluso de haberse formado. Hoy, gracias a una política de firmeza democrática y de tolerancia cero hacia la violencia, es el que está liderando el declive del terrorismo y la recuperación de la libertad y la paz ciudadana", ha asegurado.





Elecciones de mayo



Sobre las elecciones municipales del 22 de mayo, ha señalado que el PP vasco podrá pactar con otros partidos, incluido el PNV.

El lehendakari se ha referido a la "salud" del acuerdo de Gobierno en el País Vasco entre PSE y PP y la ha calificado de "buena" porque el pacto en sí mismo es "saludable" y de raíces "muy democráticas".