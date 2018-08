Política

Homenaje a Froilán Elespe

El PSE confía en que 'la crueldad de ETA no deje más huella'

Redacción

20/03/2011

En el acto de homenaje a Froilán Elespe, celebrado en el cementerio de Lasarte-Oria, han estado presentes su viuda, hijos y nieta además de numerosos dirigentes del socialistas.

El PSE-EE de Gipuzkoa ha recordado con una ofrenda floral al edil de Lasarte-Oria Froilán Elespe, en el décimo aniversario de su asesinato a manos de ETA.

El alcalde del municipio guipuzcoano, Jesús Zaballos, ha asegurado que los socialistas "sueñan con un futuro en el que no tengan cabida estos asesinatos sin sentido, un futuro en el que la crueldad de ETA no deje más huella en nuestro pueblo".

En el acto de homenaje a Froilán Elespe, celebrado en el cementerio de Lasarte-Oria, han estado presentes su viuda, hijos y nieta además de numerosos dirigentes del PSE-EE: los consejeros Rodolfo Ares, Gemma Zabaleta, e Iñaki Arriola, el presidente de la formación, Jesús Eguiguren, o el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Miguel Buen, entre otros.

En su discurso, Zaballos ha afirmado que Euskadi vive "un tiempo de esperanza". En ese sentido, ha remarcado que "venga lo que venga, no dudes Froilán de que seguiremos aquí contigo todos los días, de año en año". "Nuestro deseo es que no haya que homenajear a nadie más de este modo y que no haya más familias que sufran como lo hace la tuya", ha añadido.