Política

Elecciones de mayo

El Supremo delibera ya sobre la legalización de Sortu

Redacción

23/03/2011

- La Sala del 61 está reunida tras escuchar las alegaciones de las partes.



- La Fiscalía cree que el rechazo a la violencia es insuficiente.



- La defensa de Sortu dice que no es "pantalla de nadie".





Los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) han comenzado pasadas las 10:00 horas de hoy sus deliberaciones sobre si permiten o no la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, según han informado fuentes del Alto Tribunal.



La denominada Sala del 61 se reúne después de haber escuchado los alegatos que han realizado este martes el abogado del Estado, Manuel Rivero, el fiscal Antonio Narváez y la defensa de la nueva marca de la izquierda abertzale, Iñigo Iruin, durante la presentación de sus conclusiones.

Ante el tribunal, el representante de los servicios jurídicos del Estado Manuel Rivero ha defendido que Sortu es "el enésimo intento" del complejo ETA/EKIN para entrar en las instituciones democráticas y que ha tratado de aparentar una confrontación entre el sector militar y político de la organización que nunca ha existido. Por ello, Rivero ha sostenido que la inscripción de la formación en el Registro de partidos del Ministerio del Interior debe prohibirse.

Tras él, el fiscal Antonio Narváez ha tomado la palabra y ha reclamado al alto tribunal evitar el "verdadero fraude de ley y el abuso de derecho" con el que Sortu intenta colarse en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. "El hábito no hace al monje", ha lanzado el fiscal, que ha advertido de que el partido "cumple aparentemente" el canon de legalidad pero "no acepta materialmente" sus planteamientos ya que en su "sombra" está la banda terrorista ETA, con la que no ha soltado "amarras".

El último en intervenir ha sido el abogado de Sortu Iñigo Iruin que ha manifestado que de permitirse la concurrencia de la nueva formación a las próximas elecciones, sus cargos estarán comprometidos en contra de la violencia incluso en el caso de que se rompa el alto el fuego declarado por la banda el pasado mes de enero. "Ya no hay vuelta atrás", ha afirmado el letrado, que ha asegurado que Sortu "no es pantalla de nada ni de nadie" y que es la "herramienta eficaz" para el cierre definitivo de la violencia.





Sesión del lunes



La Sala también tendrá en cuenta la prueba documental y la prueba testifical después de haber escuchado el lunes a cuatro testigos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coincidieron en los "signos evidentes" que constatan que ETA no tiene intención de abandonar las armas ni disolverse.

Durante la vista, la defensa de Sortu cuestionó el nivel de conocimiento de euskera de la Guardia Civil, que le permitió incluir erróneamente en sus informes la posible vinculación con ETA de la responsable de Sortu Sonia Respaldiza. El nombre de la representante aparecía junto a la anotación "ikutun gabe", que según significa "sin tocar" y que fue traducido por el Instituto Armado como "para tocar" por su posible interés en entrar en la lucha armada.