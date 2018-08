Política

Entrevista en ETB

Egibar: 'Sea cual sea la modalidad de fusión, bienvenida sea'

Redacción

23/03/2011

El presidente del PNV de Gipuzkoa asegura que su partido apuesta por "sumar y multiplicar", aunque ha admitido que en su opinión "es mejor una fusión a tres caliente".

El portavoz parlamentario del PVN, Joseba Egibar, ha asegurado que "sea cual sea la modalidad de fusión o de suma" entre las cajas vascas, "bienvenida sea".

Entrevistado en el programa ''Egunon Euskadi'' de ETB, Egibar ha señalado que su formación apuesta "por sumar y multiplicar", sin importar la forma en que se lleve a cabo. No obstante, ha opinado que "es mejor una fusión a tres caliente".

A su juicio, "cajas solventes como las vascas deben hacer un esfuerzo de integración y sumar" y "deben intentar el mejor estadio de integración". Para eso cree que los pasos y las decisiones las tienen que dar las propias entidades.

Aunque no ha querido hablar de plazos, el también presidente del GBB ha manifestado que cree que en estos momentos las asambleas de BBK, Kutxa y Vital "estarían mayoritariamente dispuestas a participar en esos esfuerzos de integración".

Si no se ha hecho antes, ha criticado el dirigente jeltzale, es porque existe "un derecho de veto que se ha practicado por parte de alguna formación política". En este sentido, ha advertido que rechazar la fusión con el argumento "porque yo no quiero" no es una razón válida.



No irán en coalición con Hamaikabat

Egibar ha asegurado que la posibilidad de una coalición de su partido con Hamaikabat para las elecciones locales y forales de mayo está "descartada completamente".

La izquierda abertzale estará en las elecciones

Por otra parte, Egibar se ha mostrado convencido de que la izquierda abertzale concurrirá a las elecciones de mayo. "Tengo la convicción de que no pedirán el voto nulo ni habrá consigna para no votar, van a estar presentes", ha dicho.



El presidente del PNV de Gipuzkoa ha explicado que, aunque Sortu no sea un partido legal "en plazo para estar en las elecciones", la izquierda abertzale sí concurrirá a los comicios en coalición con EA y Alternatiba, aunque haya otra "vuelta de tuerca" de investigación policial a los candidatos de esa coalición.