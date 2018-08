Política

Elecciones de mayo

Patxi López: 'Son los tribunales los que tienen que hablar de Sortu'

Redacción

23/03/2011

Por su parte, el secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, ha asegurado que al PNV "le preocupa" la posible legalización de Sortu.

El lehendakari, Patxi López, ha insistido este miércoles en Bilbao en que son los Tribunales los que "tienen que hablar" sobre la posible legalización de Sortu. "Están los Tribunales reunidos. Ellos son los que tienen que hablar", se ha limitado a afirmar, al ser preguntado por la posible resolución del Tribunal Supremo respecto a la nueva marca de la izquierda abertzale.

El presidente del Ejecutivo autónomo ha presentado, en un céntrico hotel de la capital vizcaína, la intervención del secretario general de los socialistas alavesas, Txarli Prieto, al que han asistido otros representantes de los socialistas vascos, entre ellos su presidente, Jesús Eguiguren.

Precisamente, y una vez concluida la charla, Patxi López ha abandonado el lugar en compañía de Eguiguren, quien ha rehusado pronunciarse sobre el desenlace de la vista que se sigue en el alto Tribunal.

"No tengo ni idea, no estoy enterado, no he leído todavía los periódicos. Vamos a verlo. No quiero hablar del tema, vamos a esperar un poco ya", ha zanjado.





Prieto habla de "sinvivir" en el PNV

Por su parte, Prieto ha asegurado que el PNV "tiene un sinvivir" ante la posible legalización de Sortu, afirmando que "le preocupa" que la nueva formación de la izquierda abertzale pueda concurrir a las próximas elecciones municipales y forales de mayo.

El dirigente socialista ha señalado que la formación que preside Iñigo Urkullu tiene "por un lado, una declaración pública que todos sabemos por donde va", haciendo hincapié en que "por otro lado, creo que se está rascando mucho la cabeza de lo que significa un nuevo competidor en una escena política diferente".

Preguntado por la posibilidad de que, en caso de que Sortu fuera ilegalizada, EA pudiera albergar en sus listas a miembros de la izquierda abertzale, Txarli Prieto ha dicho estar "en contra de que una contaminación puntual pueda llevar a una ilegalización o algo similar a un partido democrático".