Política

Sesión de control

Rifirrafe entre el lehendakari y Egibar por el veto a Sortu

Redacción

25/03/2011

El portavoz del PNV ha exigido a Patxi López que "aclare" su posición sobre Sortu, y éste le ha recordado que la formación jeltzale no ha permitido a la izquierda abertzale estar en Nafarroa Bai.

El PNV y el Gobierno Vasco han confrontado hoy en el Parlamento Vasco a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de bloquear la legalización de Sortu.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha exigido al lehendakari Patxi López que hable claro sobre una cuestión que afecta a "derechos básicos" de la ciudadanía y el presidente vasco ha recordado que los jeltzales rechazaron la inclusión de la izquierda abertzale en Nafarroa Bai.

"¿Por qué no les han permitido estar en Nafarroa Bai? Y eso que les pidieron mayor claridad para pedir la disolución de ETA, mayor reconocimiento a las víctimas y mayor respeto institucional. Aclárese usted y su partido", ha dicho el jefe del Ejecutivo vasco.

Egibar y López han intercambiado estos argumentos a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el dirigente jeltzale al lehendakari sobre su posición sobre la legalización de Sortu. El portavoz del PNV ha considerado que el lehendakari opta por la comodidad al limitarse a aceptar las resoluciones de los jueces sobre una materia en lugar de exhibir una posición institucional propia.

Tras sostener que está acreditada la voluntad de Sortu de romper con ETA, Egibar ha negado valor alguno a las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y asegurado que "ustedes, nosotros y todo el Parlamento sabemos que Sortu va a ser legalizada y que ustedes están gestionando los tiempos. Es evidente que cumplen conforme a la ley y sabemos que el Tribunal Constitucional puede y debe repararlo".

López ha lamentado que este tipo de debates que solo sirven para "hacer una campaña de publicidad a Sortu", y ha comparado al portavoz del PNV con el "Rey Sol" por subir a la tribuna del Parlamento Vasco y "dictar sentencias. Habla de violación de derechos fundamentales. "¿Dónde están esas violaciones más allá de su cabeza? No le vale nada que no le dé la razón".

Para el lehendakari los dirigentes políticos y las instituciones tienen que respetar y acatar la decisión de los tribunales al margen de opiniones personales porque, en su opinión, "no se puede jugar a deslegitimar el propio sistema democrático. No puede ser que cuando una sentencia gusta, está bien y es ajustada a derecho, y cuando no gusta se trata de una decisión política".

Tras reconocer que la izquierda abertzale está dando pasos que "nunca antes se atrevió a dar", los hechos demuestran que "no han sido suficientemente claros y contundentes para despejar las dudas que ellos han sembrado durante tantos años de connivencia.

En ese sentido, López ha insistido en que "me gustaría" que el Tribunal Constitucional resolviera el caso antes de las elecciones.