Política

Del PSE en Eibar

Goikoetxea: 'Txeroki me ordenó secuestrar y matar a un edil del PSE'

Redacción

29/03/2011

El presunto jefe del 'comando Vizcaya' reconoce en un vídeo haber recibido órdenes de "secuestrar y ejecutar" el edil del PSE en Eibar Benjamín Atutxa, aunque en el juicio ha alegado torturas.

Arkaitz Goikoetxea Basabe, presunto jefe del ''comando Vizcaya'' de ETA, ha reconocido en un vídeo que el exjefe militar Garikoitz Aspiazu ''Txeroki'' le ordenó "secuestrar y ejecutar" al edil del PSE en Eibar Benjamín Atutxa. Aún así, durante el juicio ha señalado que&' || 'nbsp;su declaración en el vídeo fue la misma que le obligaron a realizar bajo

torturas en sede policial porque sabía que si no lo hacía "podía tener algún tipo de consecuencias".



Goikotxea está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. El fiscal pide 64 años de cárcel. Durante el juicio contra Goikoetxea y otros seis presuntos miembros y colaboradores del ''comando Vizcaya'', se ha proyectado el vídeo.

En él, se refleja que Goikoetxea condujo el 24 de julio de 2008 al juez Baltasar Garzón hasta el zulo de la localidad riojana de Pazuengos, donde el comando guardaba jeringuillas y tranquilizantes para "secuestrar al concejal, mantenerlo sedado durante un par de días y finalmente acabar con su vida".

La proyección muestra cómo Goikoetxea describe fríamente el contenido del bidón y los planes a los que el material iba destinado. En el momento en el que los agentes descubren un maletín con sustancias como morfina, valium y glucosa, el juez Garzón pregunta a Goikoetxea, que se encuentra esposado, acerca del destino de los tranquilizantes.

A la pregunta de si el comando planeaba utilizarlos en un secuestro, Goikoetxea asiente y revela el plan de capturar a un concejal socialista de Eibar, aunque dice no acordarse de su nombre sino tan sólo de que era "director de un colegio".

El presunto militante de ETA revela que ''Txeroki'' dio la orden de "secuestrar y ejecutar" aunque precisa que, tras las múltiples vigilancias efectuadas entre octubre y diciembre de 2007, no se llevó a cabo porque "no había posibilidades de hacerlo".

Tras ello, Goikoetxea admite los distintos atentados que perpetró el comando entre agosto de 2007 y febrero de 2008, entre los que cita el de la casa cuartel de Legutiano (Álava) -en el que falleció Juan Manuel Piñuel-, el de Calahorra (La Rioja) -en el que indica que usaron 110 kilos de explosivo- y el del Club Marítimo de Getxo, en el que explotaron 120 kilos de explosivo.





Declaración bajo torturas



Tras las casi dos horas que ha durado el video y después de negarse a responder a las preguntas formuladas por el fiscal Vicente González Mota y de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el acusado ha respondido a las preguntas de Jone Goirizelaia.

Goikoetxea ha dicho que su confesión fue la misma que le obligaron a realizar bajo torturas en sede policial porque sabía que si no lo hacía "podía tener algún tipo de consecuencias". A preguntas de su defensa, Goikoetxea ha asegurado que desde que fue detenido, el 22 de julio de 2008, fue sometido a "amenazas, chantajes y golpes en la cabeza" por parte de los agentes que le custodiaron.



"Lo que se ha visto en el vídeo es exactamente la misma declaración de un día antes. Si no decía lo mismo, sabía que podía tener algún tipo de consecuencias", ha subrayado el acusado, que ha recalcado que los agentes le dijeron "lo que tenía que responder" a sus preguntas.



Por otra parte, ha exculpado a la también acusada Maialen Zuazo y ha incidido en que no pertenece a ETA y que no "sabía para nada" donde se encontraba el citado escondite, al que, ha dicho, sólo tenían acceso él y el exjefe militar de la banda Jurdan Martitegi.



En la misma línea de Goikoetxea se han pronunciado sus compañeros de banquillo, que han alegado haber realizado sus declaraciones bajo tortura: Aitor Cotano, Maialen Zuazo, Íñigo Gutiérrez, Ana Isabel Prieto, Adur Aristegi y Gaizka Jarreño.







Petición de cárcel



El Ministerio Público pide la pena más alta para Arkaitz Goikoetxea Basabe, que se enfrentará a 64 años de cárcel por su pertenencia a ETA, el intento de asesinato del magistrado, la tentativa de secuestro del concejal, falsificación de documento oficial y depósito y tenencia ilícita de explosivos y armas.

Además, la Fiscalía reclama penas de 20 años de cárcel para Iñigo Gutiérrez Carrillo y Aitor Cotano Sinde por integración en organización terrorista y 18 para Maialen Zuazo Aurrecoechea por almacenar armas y explosivos y colaboración con banda armada. Por este último delito también pide otros 8 años de cárcel para Ana Isabel Prieto Furundarena, Adur Aristegui Aragón y Gaizka Jareño Ugarriza.

En esta causa también están procesados tres de los últimos presuntos jefes militares de ETA--Garikoitz Aspiazu Rubina, ''Txeroki''; Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegi Lizasu--, así como Aitor Arteche, Olga Comes Arambillet y Asier Borrero Toribio, todos los cuales están encarcelados en Francia a la espera de ser juzgados.