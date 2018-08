Política

Anuncio de Zapatero

Rajoy pide elecciones cuanto antes para dar 'confianza' a España

Redacción

04/04/2011

El líder del PP cree que eso sería "lo más sensato" para evitar la situación de "interinidad" que se abre en el Gobierno y la de "bicefalia" en el PSOE.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que "lo más sensato" es convocar elecciones cuanto antes para evitar la situación de "interinidad" que se abre en el Gobierno y la de "bicefalia" en el PSOE.

Rajoy, en una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho que la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de no ser de nuevo el candidato electoral de su partido no ayuda a acabar con la falta de "seguridad, certidumbre y confianza" que necesita España para salir de la crisis.

Pese a la situación de "interinidad" que se crea en el Ejecutivo y "la bicefalia" en la que terminará el PSOE, el líder de los populares ha dejado claro que no presentará ninguna moción de censura, puesto que "no es tiempo para frivolidades" y el PP perdería esa iniciativa porque no tiene ahora los apoyos suficientes.

También ha subrayado que la renuncia de Zapatero sólo es un "cambio de escenario" para el PSOE, no para los ciudadanos, y como en su opinión la situación no se ha alterado "sustancialmente" y "las cosas siguen como estaban", es decir, sin que se ponga solución a los efectos de la crisis, Rajoy ha abogado por el adelanto electoral.

Pese a todo ello, y aunque prevé "desgaste" en el PSOE por su "bicefalia", el líder de los populares ha dejado claro que no presentará ninguna moción de censura.

Más que la renuncia de Zapatero, lo que se requiere en España es "un cambio político" y que "el partido que ha gobernado mal hasta ahora pase a la oposición", ha afirmado Rajoy, para quien "no bastan las primarias" en el PSOE, sino las elecciones generales cuanto antes.

De paso, ha avanzado que si gobierna, no limitará por ley el mandato del jefe del Gobierno a ocho años.

Tal y como ha insistido el líder del PP, el adelanto electoral fue una petición que ya expresó al presidente en el debate sobre el estado de la nación de julio de 2010.

Desde entonces, según Rajoy, "las cosas han ido a peor", toda vez que muchos ciudadanos han perdido su trabajo.

Por esta razón, ha sentenciado que si hace casi un año se le hubiera hecho caso, España tendría ahora "más estabilidad y más seguridad".

Para el presidente del PP, hay diferencias importantes entre la sucesión de José María Aznar, que recayó en el propio Rajoy, y la que abre Zapatero, pues al primero nadie en el partido se lo pidió, en tanto que al segundo le han "forzado" a renunciar.



Rajoy ha preferido no hablar de los posibles sucesores de Zapatero y ha destacado que si el presidente le llama, le deseará "suerte en su futuro personal".