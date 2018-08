Política

Contra 'Txori Barrote'

Fiscalía pide que exhibir fotos de presos sea delito de enaltecimiento

Redacción

05/04/2011

Así lo han solicitado el fiscal y la asociación Dignidad y Justicia en la vista para revisar la sentencia de la Audiencia Nacional, que absolvió a los responsables de la comparsa 'Txori Barrote'.

El fiscal Fernando Sequeros y la asociación Dignidad y Justicia han pedido hoy al Tribunal Supremo (TS) que la mera exhibición de fotografías de presos de ETA constituya un delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que supone la intención genérica de "enaltecer a las personas que salen en ellas".



Así lo han reclamado en la vista celebrada para estudiar los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular contra la

sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los responsables de la comparsa ''Txori Barrote'', en la que se exhibieron fotos de presos en Bilbao en 2008, al no apreciar que tuvieran ánimo de enaltecer el terrorismo, ni de menospreciar a las víctimas.



La Audiencia absolvió en octubre de 2010 a Gurutze Olagorta Arana, presidenta de la comparsa; su secretaria, Aitziber

Urrengoetxea; su tesorero, Borja Irizar, y el responsable legal, Alexander Zuluaga, para los que el fiscal pidió en el juicio 18

meses de prisión.



Según ha explicado el fiscal, los acusados son autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que "con la exhibición pública de las fotos se les da una publicidad innegable".



Por su parte, la letrada de Dignidad y Justicia ha hecho hincapié en el descrédito y menosprecio que se efectúa a las víctimas del terrorismo con la exhibición de estas fotos y ha recordado la situación de "desasosiego" que sufrió Daniel Portero cuando vio dichas fotografías.

"La mera exhibición de fotos de etarras no se produce si no es con la finalidad de pretender destacar sus méritos y efectuarles un agradecimiento", ha añadido la abogada, para quien los acusados las exhibieron "a sabiendas de que su conducta era ilícita".



Los dos abogados de los absueltos han pedido al TS que confirme la absolución de sus patrocinados porque "no hay

palabras ni acciones que demuestren que se está alabando a unas personas porque son miembros de ETA".



"Las fotos son fotos y no dicen que estén de acuerdo con lo que han hecho" los que salen en ellas, ha añadido el letrado Kepa

Landa.