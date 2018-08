Política

Comisión parlamentaria

Urchueguía: 'No fue muy prudente comprar la finca de Somoto'

Redacción

05/04/2011

Durante su comparecencia en la Cámara vasca para hablar de presuntas irregularidades cometidas en Somoto (Nicaragua), la exalcaldesa de Lasarte ha dicho que la cooperación ha sido "eficaz".

La delegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú, y exalcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, ha reconocido hoy que "no fue muy prudente" la compra en 2007 de una finca a la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECOM) en Somoto (Nicaragua).



Urchueguía ha comparecido hoy, a petición de PNV, Aralar y EB, en la comisión de Acción Exterior del Parlamento Vasco, para hablar de las informaciones publicadas por los diarios del Grupo Noticias, que aseguran que la exalcaldesa de Lasarte compró una finca de un millón de metros cuadrados a la citada ONG a la que su Ayuntamiento destinaba ayudas y que estaba presidida por Marcio Rivas, pareja de la exalcaldesa.



Según estos diarios, la actual delegada del Gobierno en Chile y Perú posee al menos cinco propiedades inmuebles en Somoto, localidad a la que se dirigían las ayudas públicas del Ayuntamiento de Lasarte, cuya tramitación está siendo investigada por una comisión municipal constituida en diciembre de 2009.



En su comparecencia, Urchueguía ha asegurado que la cooperación con Somoto dirigida desde el Ayuntamiento de Lasarte ha sido "eficaz", porque ha tenido un "control exhaustivo", y ha afirmado que cuando se enviaban 20.000 dólares para construir 10 viviendas, se hacían 12.



Ha sostenido que todo el dinero que se enviaba a Somoto se ha gestionado en proyectos de cooperación y lo que sobraba se dirigía a ayudas sociales.



Urchueguía ha explicado que tiene 5 propiedades en Somoto, no 12 como se llegó a publicar, y respecto de la compra de la finca de 98 hectáreas por cerca de 60.000 dólares ha explicado que se la ofrecieron y que, entonces, no le dio la "importancia debida" por la repercusión que ha tenido luego.

En este sentido, ha reconocido que no fue "prudente", que fue un "error", pero ha añadido que compró la finca con su dinero porque se la ofrecieron, entraba dentro de sus posibilidades y respondía a un "proyecto de futuro", ya que quiere establecer su residencia en Nicaragua en unos años.