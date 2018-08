Política

Comunicado

La federación de prensa, contra la 'injerencia' del Parlamento en EITB

Redacción

11/04/2011

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha criticado la resolución del Parlamento Vasco que insta a EITB a no dar cobertura informativa a la izquierda abertzale ilegalizada.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha asegurado que la resolución aprobada en el Parlamento Vasco con los votos de PSE, PP y UPyD para pedir a EITB no dar cobertura informativa a la izquierda abertzale ilegalizada va "en contra de la propia función de los medios de comunicación y de sus profesionales".

A su juicio, se trata de una "injerencia" de las administraciones públicas en el ejercicio periodístico de determinar "qué se puede difundir como noticia".

En un comunicado, la FAPE ha afirmado que la labor de los medios de comunicación, sean públicos o privados, es la de "proporcionar a la sociedad una información completa, veraz y contrastada" de la actualidad.

Por esta razón, estima que es una obligación de todo profesional y todo medio "recoger lo que sucede, lo que no implica que ello suponga posicionarse per se a favor o en contra de tales hechos informativos o de sus protagonistas".

"Determinar a priori que sólo se deba informar o dar voz exclusivamente a los interlocutores que vayan a expresarse en un determinado sentido, implicaría negar la existencia de otro tipo de realidades y de posicionamientos, lo que privaría a la sociedad del conocimiento de la realidad en su conjunto", sostiene la asociación.

Además, la FAPE considera que la especificación de "no dar cobertura" resulta "sumamente genérica y amplia", lo que en sí es un "riesgo para el propio derecho a la información". En base a esto, sostiene, "no se podría informar sobre comunicados de ETA", ni mencionar su existencia, ni citar su contenido, ni mostrar sus imágenes, ni reproducir sus declaraciones grabadas, no se podrían hacer reportajes globales sobre la historia de la violencia terrorista en España, etc.

Extrapolando a otros ámbitos "no se podrían hacer reportajes globales sobre fenómenos xenófobos y sus protagonistas", entrevistar a personas que pudieran estar acusadas o condenadas de cometer determinados delitos o declaraciones de protagonistas de la actualidad como Muamar el Gadafi.

Ante esto, la FAPE ha reivindicado el derecho de los medios de comunicación y de sus profesionales a ofrecer una información "completa" de la actualidad "sin condicionamientos previos sobre las materias sobre las que se pueda o no informar".