Política

Reacción al tiroteo en Francia

El lehendakari pide a Bildu mayor 'contundencia' ante el tiroteo

Redacción

11/04/2011

Patxi López ha manifestado que el tiroteo entre miembros de ETA y policías en Francia "no es un incidente", sino "un acto de violencia". "O se condena, o no", ha añadido.

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado que "no caben medias tintas" sobre el tiroteo registrado en Francia entre miembros de ETA y la Policía, y ha considerado que la respuesta de la coalición Bildu debería ser más contundente.

López, que ha visitado hoy la localidad guipuzcoana de Errenteria, ha señalado en una rueda de prensa que se tiene que ser "más claro y más explícito en el rechazo de la violencia".

"Un tiroteo no es un incidente, es un tiroteo, es un acto de violencia por parte de una organización terrorista. La interpretación es más fácil, se está de acuerdo o no, se condena o no", ha enfatizado.

El lehendakari ha rehusado precisar si su Gobierno cree que el tiroteo de ETA pone en duda el alto el fuego y ha respondido que se debe mantener la misma política "de firmeza y tolerancia cero" contra la violencia.