Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Eguiguren descarta que ETA se esté reorganizando

Redacción

15/04/2011

Según el presidente del PSE-EE, "que estén en tregua no significa que vayan a estar quietos en un agujero". Asimismo, ha señalado que el proceso hacia la paz va "mejor de lo esperado".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha descartado que ETA esté reorganizándose y ha considerado que los últimos movimientos de la organización terrorista "tendrán otra explicación".

"Si quieres que te diga mi opinión, no creo que se trate de una reorganización. Una tregua no significa que se vayan a estar quietos en un agujero. No sé hasta dónde se podrán sacar conclusiones, también se podrían buscar más explicaciones, pero yo tampoco soy experto antiterrorista", ha añadido, en una entrevista concedida esta mañana al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.



Eguiguren ha asegurado que, "si estos días no se ha torcido", el proceso hacia la paz en Euskadi "va muy bien, mejor de lo esperado", ya que "en esta segunda parte" del proceso anterior las partes "han tomado medidas" para que no fracase de nuevo.



En este sentido, ha afirmado que los "pasos" de la izquierda abertzale están llegando "más rápido de lo esperado".



El dirigente socialista ha señalado que si ETA se ha adentrado en esta "nueva etapa", ha sido "obligada por Batasuna, no por un arrepentimiento o un capricho". "Le han obligado, y por eso no hay que descartar que algún día vuelvan [a atentar], por eso el Gobierno y el Estado tienen que hacer política para evitar que ocurra", ha opinado.



Sobre Sortu, Eguiguren se ha mostrado convencido de que será legalizada, "aunque no sé cuándo": "Hasta los jueces que están en contra han reconocido que cumple todas las condiciones, pero que no se fían".