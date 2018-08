Política

Ortuzar: 'EA y Alternatiba son perfectamente legales y democráticas'

22/04/2011

El PNV cree que los independientes de Bildu responden a la ideología de la izquierda abertzale tradicional, pero "no tienen pasado político" y no habría que "ilegalizarles".

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que los independientes que integran la coalición Bildu, responden a la ideología de la izquierda abertzale, pero ha afirmado que "ha habido un especial cuidado y esmero en poner a personas" en sus listas que "no tienen pasado político", por que lo que ha indicado que no habría que "ilegalizarles".

En una entrevista concedida a RNE, Ortuzar ha recordado que EA y Alternatiba, que forman parte de Bildu, son "perfectamente legales y absolutamente democráticos", y "nadie puede dudar de su trayectoria".

Además, ha precisado que también forman parte de la coalición "personas independientes, que es verdad que, seguramente, responden a la ideología o a representación de la izquierda abertzale tradicional".

"Pero, por lo que nosotros sabemos, ha habido un especial cuidado y esmero en poner a personas que no tienen pasado político, que no han estado involucrados hasta ahora en política y, por lo tanto, no tendría mucho sentido que se les ilegalizara, no por lo que han hecho, sino por lo que pudieran hacer", ha indicado.

De esta forma, ha rechazado que Bildu sea "una continuación de Batasuna" y ha considerado "dudoso desde el punto de vista constitucional", que se pueda llegar a impedir que concurra a elecciones.