Garitano dice que no es candidato de Batasuna, sino 'independiente'

Redacción

23/04/2011

El periodista Martin Garitano, cabeza de lista de Bildu en Gipuzkoa, subraya que la nueva coalición estará en las próximas elecciones de mayo.

El periodista Martin Garitano, ex subdirector de Gara y ex redactor jefe de Egin, que encabeza las listas de Bildu por Gipuzkoa, ha asegurado que es "independiente" y no "candidato de Batasuna", y se ha mostrado convencido de que la nueva coalición soberanista podrá estar en las próximas elecciones del 22 de mayo.



En una entrevista concedida a la cadena SER, Garitano ha manifestado que el informe policial que señala a la coalición como "una idea de ETA", no debería tener "ninguna validez jurídica, porque se basa en conjeturas".

"Nuestros miles de candidatos no tienen vinculación alguna con ninguna fuerza política que haya sido ilegalizada y creemos que nuestra participación es del todo lícita", ha indicado.



Sobre el hecho que se afirme que Bildu se ha creado a partir de reuniones entre EA y Batasuna, ha precisado que él desconoce si ha habido estos encuentros para conformar la coalición porque él no ha "militado" en Batasuna ni en Eusko Alkartasuna.



"Soy independiente y no soy candidato de Batasuna. Me importa muy poco el convencimiento que pueda tener un policía al respecto", ha indicado, para mostrarse convencido de que estarán presentes en las próximas elecciones porque "es decisión política" del PP y PSE-EE tratar de impedírselo, pero "tendrá que tener un asidero jurídico al que agarrarse". "Y no lo tienen porque no lo hay", ha aseverado.