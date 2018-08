Política

Audiencia Nacional

La AN rechaza recusar al tribunal que juzgará a Otegi por Bateragune

Redacción

26/04/2011

La Sala del 69 de la AN alega que la magistrada Ángela Murillo no vulneró el derecho al juez imparcial en sus polémicas expresiones vertidas contra el exportavoz de Batasuna en un juicio anterior.

La Audiencia Nacional ha rechazado la recusación planteada por el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi contra la juez Ángela Murillo y otros dos magistrados, con la que trataba de evitar que fueran ellos los que le juzguen por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune.

Así lo ha acordado hoy la Sala del artículo 69 de la Audiencia Nacional -compuesta por nueve magistrados- por siete votos a dos tras celebrar una vista a puerta cerrada para analizar la petición de Otegi de apartar de ese procedimiento a Murillo y a sus compañeros de tribunal Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, han informado fuentes jurídicas.

Otegi planteó la recusación después de que el Tribunal Supremo anulara una sentencia en la que esos tres magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenaban a dos años de cárcel por homenajear al expreso de ETA José María Sagardui, Gatza, el 9 de julio de 2005.

El Supremo anuló la sentencia al entender que Murillo "prejuzgó" la culpabilidad de Otegi cuando, al preguntarle en el juicio si condenaba rotundamente la violencia de ETA, el acusado respondió que no contestaría a esa pregunta y la juez le replicó: "Ya lo sabía", expresión que la Sala del 69 ha considerado que no expresa una animadversión de carácter genérico, por lo que no se puede extrapolar al resto de los procedimientos.