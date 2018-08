Política

Protesta

Dos jóvenes se cuelgan de un monte en Zarautz para no ser encarcelados

Redacción

28/04/2011

La Ertzaintza ha detenido a los jóvenes que debían presentarse este miércoles en la Audiencia Nacional para ser enviados a prisión para cumplir una condena de un año por enaltecimiento del terrorismo.

Dos jóvenes que habían sido citados este miércoles en la Audiencia Nacional para ser enviados a prisión se han colgado de la pared de Santa Bárbara, en la localidad guipuzcoana de Zarautz para denunciar su situación. Agentes de la Ertzaintza han detenido finalmente esta tarde a los dos jovenes y han sido conducidos a dependencias policiales a la espera de su ingreso en prisión, tal y como&' || 'nbsp; ha ordenado la Audiencia Nacional.



Según ha explicado el departamento vasco de Interior, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de la acción de los jóvenes Aritz Labiano y Haritz Gartxotenea sobre las 08:45 horas y se ha personado en la zona, cercana a la playa del municipio.

En el lugar, donde a las doce del mediodía aún se encontraban colgados con un pancarta con el lema "Utzi Pakian" (Dejadnos en paz), se han concentrado un grupo de personas que han sido identificadas por la Ertzaintza.

Los dos jóvenes han explicado los motivos para no presentarse en la Audiencia Nacional en un vídeo que han colgado en Youtube, donde han mostrado su malestar por su situación y han remarcado que no acuden a este tribunal porque "en el mismo no hay lugar para la defensa por el mero hecho de ser vascos". Además, Labiano y Gartxotenea han denunciado que "por una denuncia anónima falsa" tengan que cumplir condena.

Los dos acusados fueron condenados a un año de cárcel por la Audiencia Nacional por proferir "reiterados gritos de ''gora ETA militarra'' y ''Euskadi Ta Askatasuna''" que "pudieron ser escuchados claramente por cualquier participante en el acto o peatón ajeno a la misma", durante el curso de una manifestación autorizada en conmemoración del fusilamiento de los miembros de ETA Txiki y Otaegi en Zarautz el 21 de diciembre de 2009. Dos personas aseguraron haber sido testigos de los gritos.