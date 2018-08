Política

Bildu y ETA

Rubalcaba: 'Las presiones a jueces, como las meigas, haberlas haylas'

Redacción

29/04/2011

No comparte la opinión de Urkullu pero hablará con él de la presencia de Bildu el 22-M. Rubalcaba dice que la no extorsión a empresarios "no es el fin" pero es una buena noticia.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado este viernes que las presiones a los jueces que van a tener que resolver si las listas electorales de Bildu participan o no en las elecciones del 22 de mayo "como las meigas, haberlas haylas", pero que no proceden del Gobierno y que los jueces españoles "han demostrado suficientemente su independencia" como para que este asunto preocupe. Así se ha manifestado Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntado si existe algún tipo de presión sobre los jueces que decidirán el futuro de esas listas. El vicepresidente ha añadido que lleva tiempo tratando de que "algún partido político" entienda "cómo son las cosas", que "lo bueno del Estado de Derecho" es que ni las formaciones políticas ni el Gobierno tendrán la última palabra sobre Bildu. "Dejemos trabajar a la Justicia", ha pedido. El vicepresidente primero ha sido preguntado también por la advertencia que ayer le lanzó al Gobierno el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, de que revisará las relaciones con el Ejecutivo si la citada coalición no llega a las urnas. Ambas partes mantienen un acuerdo presupuestario este año que podría así no volverse a firmar. Pérez Rubalcaba ha insistido en que no debe preocupar esta discrepancia mientras se mantenga la unidad contra el terrorismo y la firmeza frente a la violencia. En este punto, ha defendido que el PNV ha estado siempre trabajando por el fin de ETA y que entiende que ahora pueda pedir que "se vaya más deprisa". El ministro del Interior ha desvelado además que mantiene frecuentes conversaciones con Urkullu, que valora la opinión del dirigente vasco y la tiene en cuenta aunque no la comparta, por lo que en la próxima conversación tratarán este asunto. El fin de la extorsión de ETA a empresarios Rubalcaba considera una "buena noticia" que los empresarios vascos y navarros ahora "duerman mejor" después de que ETA haya anunciado en sendas cartas a las patronales navarra y vasca que la exigencia del pago del llamado ''impuesto revolucionario'' ha quedado cancelada. "Es evidente que esto no es el fin y el camino hay que recorrerlo hasta que se acabe definitivamente la violencia", ha declarado . El ministro del Interior ha confesado que se enteró de ese anuncio el miércoles por la tarde y que entonces pensó en los empresarios vascos, "muchos de los cuáles" han pasado por su despacho y "lo han pasado muy mal". "Anoche durmieron mejor y eso me parece una buena noticia", ha concluido.



