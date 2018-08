Política

Bildu y NaBai ofrecen sus votos a PSN para echar a UPN del Gobierno

24/05/2011

Maiorga Ramírez (Bildu) y Patxi Zabaleta (Nafarroa Bai) han afirmado que ponen sus votos al servicio del objetivo de cambio de Gobierno en Navarra.

El cabeza de lista de Bildu en el Parlamento de Navarra, Maiorga Ramírez, ha afirmado hoy que la coalición "pone sus votos al servicio" del objetivo de "desalojar a UPN" del Gobierno de Navarra sin que "obligatoriamente" esto implique su presencia en él.



"La ciudadanía quiere el cambio y el primer paso para conseguirlo es desalojar a UPN, por eso ponemos nuestra fuerza institucional a ese servicio. No vamos a actuar con criterios de cuotas de poder ni por intereses partidistas, no va a depender de qué posición de poder va a obtener Bildu en un Gobierno alternativo ni de la obligatoriedad de formar parte del mismo", ha asegurado.



Después de que la número dos de Bildu, Bakartxo Ruiz, asegurara que "los votos de Bildu son votos para la paz" porque el proceso abierto "no tiene marcha atrás", Maiorga Ramírez ha recordado en conferencia de prensa que los objetivos de Bildu en estas elecciones en Navarra eran la paz y la normalización política pero también el cambio político y social.



Y para lograr éste, ha indicado, Bildu "mantiene tendida la mano" porque "no va a defraudar" el "anhelo" de la sociedad de contar con "un Gobierno progresista y de izquierdas", "garantizar los derechos sociales", dar "una salida social a la crisis" y "respetar la pluralidad" de Navarra.



"El cambio es cuestión de voluntad política", ha añadido, y ha subrayado que el 22 de mayo "ha proyectado una nueva oportunidad" y ahora cada partido "deberá retratarse" después de que "algunos ya han descubierto que traicionar la voluntad ciudadana implica consecuencias negativas".



Ha pedido a los socialistas que tengan en cuenta que "los partidos están al servicio de la sociedad" y que "lo desleal es no responder a lo que la sociedad indica. Hay que priorizar su mandato" y esto, en opinión de Bildu, implica "altura de miras" para dejar a UPN fuera del Gobierno de Navarra y a partir de ahí aplicar otras políticas en la Comunidad Foral.



Por su parte, el cabeza de lista de Nafarroa Bai al Parlamento de Navarra, Patxi Zabaleta, ha afirmado que por la coalición nacionalista "no ha de quedar la posibilidad de un cambio de Gobierno alternativo al de UPN".

Zabaleta ha dicho que la posibilidad de cambio es evidente", y ha añadido que "la decisión y la iniciativa corresponde al PSN, que es segunda fuerza del Parlamento, y si somos llamados actuaremos de la manera en que hemos anunciado".

Preguntado sobre si la presencia de Bildu dificulta al PSN alcanzar un acuerdo con los nacionalistas, Zabaleta ha dicho que "es cierto que en un momento dado el PSN hizo las manifestaciones que hizo, rechazando pactos con Bildu, pero también es cierto que la realidad política se impone, y creemos que tanto en la CAV como en Navarra el PSOE irá modulando esa actitud".



El cabeza de lista de NaBai ha afirmado que "todos los votos son dignos de ser representados y todos merecen el mismo respeto, tanto los de UPN como los de Bildu". "Ayer salió Miguel Sanz con la monserga de que los votos independentistas no deben ser tenidos en cuenta. Ahora lo dice refiriéndose a Bildu, antes lo decía

refiriéndose a NaBai, pero el objetivo es el mismo, mantenerse en el poder", ha señalado.