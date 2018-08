Urkullu pide la dimisiÃ³n del lehendakari 'porque esto no da mÃ¡s de sÃ­'

Política

Tras las elecciones

Urkullu pide la dimisión del lehendakari 'porque esto no da más de sí'

Redacción

25/05/2011

El presidente del EBB cree "perversa" la oferta de PP para llegar a un acuerdo con PSE y PNV para evitar gobiernos de Bildu y no descarta pactos "con nadie".

Iñigo Urkullu ha reclamado, no el adelanto de elecciones autonómicas vascas, sino la "dimisión" del lehendakari tras la comparecencia de Patxi López ante los medios de comunicación, en la que pidió un congreso para elegir al líder del PSOE y en la que no realizó una reflexión sobre la situación del PSE-EE. "Esto no da más de sí", ha aseverado.

En una entrevista concedida a RNE, el presidente del EBB del PNV ha destacado que el análisis de López sólo ha versado sobre los resultados del conjunto del Estado y "ha cargado las tintas sobre la crisis económica como causa fundamental de los resultados" que afectan al Partido Socialista Obrero Español.

Además, se ha referido al hecho de que el secretario general del PSE-EE apele a la responsabilidad del PNV "a la hora de la configuración de gobiernos" y a lo que han dicho los vascos en las urnas. "Pido la dimisión del lehendakari, no adelanto de elecciones, sino su dimisión", ha aseverado.

En este sentido, le ha acusado de "seguir adelante con esta ficción apelando al respeto al electorado, cuando hace dos años el PNV ganó las elecciones, cuando no hace un análisis de lo que han sido los resultados del PSE-EE" y cuando apela a la responsabilidad del PNV.

Iñigo Urkullu cree "perversa" la oferta del PP para llegar a un acuerdo de estabilidad institucional con el PSE-EE y el PNV con el fin de evitar gobiernos de Bildu en ayuntamientos y en diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca.

A su juicio, socialistas y populares "ponen la carga de la prueba sobre el PNV", tras anunciar que no pactarán con Bildu. "Nos deberíamos felicitar porque la sensibilidad de la izquierda abertzale ha dado unos pasos, tiene una formulación legal en esta nominación de Bildu, está con todas las de la ley en la campaña y ha obtenido los resultados que ha obtenido", ha añadido.

Además, ha apelado a "romper una dinámica de política de bloques y de frentes" y a tener en cuenta "lo que la ciudadanía ha dicho", después de analizar los resultados. El líder jeltzale no descarta llegar a acuerdos "con nadie" y ha precisado que "todo está abierto" en lo que se refiere al PNV.