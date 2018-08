Política

Eguiguren exige un 'cambio radical' en la política del Gobierno Vasco

26/05/2011

El presidente del PSE ha considerado que los ciudadanos "han castigado" a los socialistas por el recurso contra Bildu y ha abogado por un entendimiento entre PSE y PNV.

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha instado hoy al Gobierno Vasco a "cambiar radicalmente" de política en materia de pacificación tras los malos resultados del Partido Socialista en las elecciones forales y municipales del domingo, y se ha mostrado partidario de un entendimiento entre su formación y el PNV.

"Siempre he sido partidario de un entendimiento entre PSE y PNV, y ese debe ser el camino a seguir", ha señalado, en declaraciones desde los pasillos del Parlamento Vasco.

En cualquier caso, ha precisado que no excluye de estos acuerdos a los partidos minoritarios, ni tampoco al PP ni a Bildu, aunque en el caso de la coalición abertzale ha considerado que "todavía tiene que demostrar algunas cosas" para poder gobernar en las instituciones.



Para Eguiguren, los socialistas han sido "castigados" en las urnas porque la sociedad "no ha sabido entender el trabajo que han hecho por la paz", y ha citado que el Gobierno haya intentado impedir la presencia de Bildu en las elecciones.



"Hemos estado haciendo la paz, pero [tras el recurso contra Bildu] la gente nos ha visto en contra de todo y resentidos por lo que pasó la otra vez", en referencia al fallido proceso de paz de 2006.







Sucesión de Zapatero

Por otra parte, el presidente de los socialistas vascos ha dicho que si estuviese en su mano trataría de "obligar" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que se "replantease" su decisión de no volver a presentarse a la reelección en las próximas elecciones generales.

"Siempre he pensado que Zapatero no debía retirarse, por eso la polémica actual no me interesa. Si estuviera en mi mano lo que haría (en el Comité Federal del sábado) es obligar a Zapatero a que se replantease la decisión que tomó", ha defendido.

Por ello, ha señalado que no le importa "que hagan congreso o primarias", tras insistir en que Euskadi "debe mucho" a Zapatero y en que "parte de su desgaste" se debe a que "está haciendo la paz" en Euskadi.

En cuanto a si es preciso o no un adelanto electoral en España, Eguiguren ha comentado que él las anticiparía "si se pudiesen ganar", pero ha reconocido que "tal y como están las cosas un poco de calma no estaría mal".