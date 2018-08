Política

López: 'Si Bildu gobierna en Gipuzkoa será responsabilidad del PNV'

31/05/2011

El lehendakari ha reiterado su apelación a los partidos para que alcancen acuerdos que garanticen gobiernos que "no paralicen" los proyectos estratégicos de Euskadi.

El lehendakari, Patxi López, ha situado hoy en el PNV la responsabilidad de que Bildu pueda gobernar en las principales instituciones de Gipuzkoa y ha pedido al partido presidido por Iñigo Urkullu que abandone su "ambigüedad calculada" en este asunto.



López se ha referido a la situación postelectoral en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo del Gobierno Vasco, que ha tenido lugar en el Parque Ecológico de Irun con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.



El lehendakari ha reiterado su apelación a los partidos políticos para que alcancen acuerdos que garanticen gobiernos que "no paralicen" los proyectos estratégicos de Euskadi que, a su juicio, peligran si Bildu controla las instituciones.



Ha criticado que el PNV "respete más a Bildu que a los socialistas" y ha advertido a los nacionalistas de que no pueden esperar apoyo del PSE/EE en la Diputación de Gipuzkoa si el próximo 11 de junio rechazan a los candidatos socialistas en la constitución de los ayuntamientos.



En este sentido, López ha advertido de que el PSE no será "de ninguna manera responsable" de que gobierne Bildu.

Además, ha advertido a la formación jeltzale de que no es "un agente inocuo" y ha advertido de que será responsable o no de "si se paran los proyectos estratégicos".



"Que alguien que por definición su planteamiento inicial es de rechazo al PSE y de respeto a Bildu pretenda que luego el PSE le apoye me parece ilógico", ha indicado.



En su opinión, no hay que esperar al 11 de junio, tal y como señaló ayer Joseba Egibar. "El 11 de junio se constituyen los ayuntamientos, ése es el día en el que se verá cuál es el planteamiento del PNV", ha asegurado.



López ha defendido que la decisión sobre los pactos en Euskadi las adoptará el propio PSE/EE y que no se verá influida por la negociación presupuestaria entre el PNV y el PSOE en Madrid.



Ha descartado también cualquier acuerdo con Bildu, ya que, además de ser una coalición que se opone a los principales proyectos de Euskadi, es una formación legal pero que "tiene todavía recorrido democrático por hacer".