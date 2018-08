Política

Elecciones del 22-M

López asume la responsabilidad de los 'malos resultados electorales'

Redacción

01/06/2011

El lehendakari, y secretario general del PSE, ha propuesto celebrar en otoño una conferencia política para que el partido "recupere su energía".

El lehendakari y secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asumido la responsabilidad de los malos resultados obtenidos por su partido el pasado 22 de mayo y ha propuesto celebrar una conferencia política para el próximo otoño.

López ha realizado estas manifestaciones en la reunión del Comité Nacional celebrado esta tarde en Bilbao. En el encuentro, el dirigente del PSE-EE ha afirmado que se siente "responsable" del "mal" resultado electoral.

"Yo soy el primer responsable, aunque no me presentaba a estas elecciones, sí lo hacía el partido que dirijo y, por lo tanto, ante el resultado electoral, la primera responsabilidad es la mía", ha indicado López, quien ha añadido que esos resultados no se explican sólo con la crisis económica.

En este sentido, ha defendido hacer "lo mismo" que adoptó el PSOE en su comité federal y ha propuesto celebrar en Euskadi una conferencia política en otoño, para iniciar una "profunda reflexión de ideas regenaradoras".

Asimismo, tras reiterar que no pactarán con Bildu, ha trasladado la propuesta al Comité de la Comisión Ejecutiva de que los pactos del PSE sean "globales" y se adopten a nivel de Euskadi antes de que se conformen los ayuntamientos el 11 de junio. "O pactos globales, y antes, o nada", ha añadido.

En este sentido, le ha dicho al PNV que "no vale hacer malabarismos" y que debe decidir "si opta por el progreso del país u opta por la acumulación de fuerzas nacionalistas para crear, de nuevo, crispación y división".







Pactos en Euskadi



López ha advertido al PNV de que las decisiones sobre los pactos en Euskadi las van a tomar los socialistas vascos, por lo que "si alguien piensa en hacer excursiones a Madrid, se va a encontrar con una sorpresa".

También ha respondido a la invitación del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, para que convoque elecciones vascas anticipadas o dimita, y ha asegurado: "ni lo uno ni lo otro; vamos a seguir gobernando hasta el final de la legislatura (dentro de dos años) porque tenemos los mismos apoyos que antes de las elecciones".

Además, ha reprochado a la izquierda abertzale, que se proclame "garantía de la paz" y de que ETA "no vuelva a matar", para reprocharle que "hasta ahora han sido, la garantía del respaldo social al terrorismo". "No pueden pretender pasar bandeja pidiendo votos a cambio del final de ETA", ha advertido.







Empleo



Ha anunciado "un nuevo impulso a la acción del Gobierno Vasco, con la creación de empleo como prioridad".



El lehendakari ha asegurado que "el objetivo numero uno" del Gobierno Vasco va a ser "crear empleo de la forma más rápida posible" y, para ello, dedicarán "todos los recursos posibles, incluso detrayendo algunos de otros Departamentos".

Asimismo, propondrá modificaciones fiscales "para garantizar la sostenibilidad del sistema y repartir de forma más equitativa las cargas de los ciudadanos".