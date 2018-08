Política

Elecciones 22-M

San Gil ve un 'rotundo fracaso' el resultado electoral del PP vasco

Redacción

02/06/2011

La ex presidenta del PP vasco ha recalcado que Mariano Rajoy debería haber sido "más duro, más firme, más contundente y más claro" contra Bildu durante la campaña electoral.

La ex presidenta del PP vasco María San Gil considera que el resultado electoral del Partido Popular en Euskadi ha sido un "rotundo fracaso" y ha recalcado que Mariano Rajoy debería haber sido "más duro, más firme, más contundente y más claro" contra Bildu durante la campaña electoral.

"Tenía que haber hablado más de Bildu porque afecta a todos los españoles. No lo he felicitado (a Rajoy) y bastante es que no he dicho públicamente lo que pienso", asegura San Gil en una entrevista en la revista XL Semanal, con motivo de su libro En la mitad de mi vida.

La ex dirigente del PP vasco, que cree que en la vida hay que defender lo que uno cree, califica de "desastre" el resultado en Euskadi. "Hemos retrocedido 20 años porque muchos no le plantan cara y otros se ponen de perfil", subraya.

A su entender, ahora puede decir que los hechos le han dado la razón. "Si yo hace cuatro años cuento que Bildu está legalizado y que el presidente de mi partido no ha querido hablar de ellos en campaña electoral, hubieran pensando que yo me había vuelto loca", exclama.