La Junta Electoral Central rechaza el recurso del PNV en Álava

Redacción

03/06/2011

La Junta Electoral Central confirma la decisión adoptada anteriormente por la Junta Provincial de Álava, Así, atribuye 16 procuradores al PP, 13 al PNV, Bildu 11, PSE 9 y EB 2.

La Junta Electoral Central ha desestimado el recurso del PNV sobre la existencia de presuntas irregularidades en el escrutinio de los resultados electorales en Álava y ha confirmado por tanto el actual reparto de escaños en las Juntas Generales de este territorio.

En su resolución, la Junta Electoral Central confirma la decisión adoptada anteriormente por la Junta Provincial de Álava, con lo que el reparto de escaños en las Juntas Generales atribuye 16 procuradores al PP, 13 al PNV (que reclamaba uno más), Bildu 11, PSE 9 (que hubiera perdido uno en caso de prosperar el recurso del PNV) y EB 2.

La Junta Electoral expone que el PNV solicitaba la anulación o modificación de los resultados en la mesa electoral de Ribera Baja, al argumentar que en la urna destinada a los votos para las Juntas Generales depositaron sus papeletas diez extranjeros, algo que no está permitido legalmente, ya que sólo pueden votar en las elecciones locales.

La Junta explica que aún en el caso de que "pudieran existir 10 posible votos indebidos" se trataría de "una irregularidad no invalidante" y además no se puede presuponer que esos sufragios irregulares fueran destinados "a una misma formación política, por lo que no es posible deducir la pretendida alteración del resultado electoral".

Fundamental de cara a posibles pactos

Para el PNV la anulación de los resultados de esta mesa electoral era fundamental, ya que podía hacer perder al PSE el noveno escaño obtenido para las Juntas Generales en su beneficio.

El destino final de este procurador tiene gran importancia de cara a los posibles pactos, ya que los socialistas han decidido apoyar al candidato popular a diputado general.