PSE: 'Si PNV no vuelve a la cordura votaremos a nuestros candidatos'

07/06/2011

Pastor denuncia que el PNV tiene un pacto "vergonzante" y "clandestino" con Bildu y ha advertido de que el PSE se niega a admitir cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que ocurra en Gipuzkoa.

El portavoz del PSE-EE en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, ha anunciado hoy que si el PNV "no vuelve a la cordura" y no hay un pacto a nivel global para dotar de estabilidad a los ayuntamientos y diputaciones vascas, el PSE también votará a sus candidatos "en todas las instituciones".



En los pasillos de la Cámara vasca, Pastor ha denunciado que el PNV tiene un pacto "vergonzante" y "clandestino" con Bildu y ha advertido de que el PSE-EE se niega a admitir cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que ocurra en Gipuzkoa.



Ha puesto de relieve que está en juego el futuro de la convivencia y ha dicho que el PSE-EE mantiene su mano tendida al PNV hasta el sábado, cuando se conformarán los ayuntamientos, aunque ha reconocido que no tiene muchas esperanzas.



Pastor ha explicado que en el caso de Álava, donde se había anunciado el apoyo del PSE al candidato del PP a diputado general de Álava, Javier De Andrés, sólo se dará esta circunstancia si los votos del PSE-EE son determinantes para que el popular gobierne la institución foral, es decir, si EB se abstiene.



Pastor ha criticado que el PNV diga "que no quiere cerrar el paso a Bildu mientras sí que está dispuesto a cerrárselo al PSE en el Ayuntamiento de Donostia y en otros ayuntamientos donde los socialistas vascos han ganado las elecciones".



En este sentido, ha animado a prestar atención a lo que va a ocurrir el sábado en la constitución de ayuntamientos como el de Trápaga (Bizkaia) y Lasarte (Gipuzkoa), donde el PSE-EE ha sido la fuerza más votada, y ha opinado que será el sábado cuando se haga evidente el reparto de poderes acordado entre el PNV y la coalición Bildu.



"Les interesa volver a una política de frente nacional, diseñada por Egibar, que nos retrotrae a los peores tiempos del pacto de Lizarra", ha denunciado.



También ha criticado que el PNV haya emplazado a Bildu a exigir el cese definitivo de ETA "cuando han estado diciendo hasta ahora que esa exigencia estaba de más". Lo hacen "para curar su mala conciencia, eso sí, después de regalarles las instituciones guipuzcoanas", ha recordado.