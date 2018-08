Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu acusa de 'injurias' al PSE-EE por hablar de pactos con Bildu

13/06/2011

Cree que es la forma que tiene el PSE-EE para disimular los resultados. El presidente del PNV ha asegurado que no le ha gustado la actuación del PNV en Lasarte-Oria al apoyar al alcalde de Bildu.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, ha acusado al PSE-EE de ''injurias'' por hablar de un supuesto pacto oculto entre los jeltzales y la coalición Bildu para repartirse los ayuntamientos.

En una entrevista en Radio Euskadi, Urkullu ha asegurado que se trata de una estrategia del PSE-EE para "disimular" los resultados electorales.

El líder jeltzale ha recordado que "lo del sábado" lo habían "fijado como criterio general el lunes pasado", y ha desmentido cualquier tipo de acuerdo con Bildu.

Al PSE-EE le ha dicho que "no podemos obviar la representación de la sociedad vasca. Si alguien pensaba que durante estos 10 años esa era la fotografía real de las instituciones, se ha equivocado".

En ese sentido, ha dicho que las elecciones evidencian que la suma de PP y PSE representa al 30% de la sociedad vasca, con lo que ha reafirmado la petición de unas elecciones anticipadas.

Lasarte-Oria

Urkullu ha tratado el tema particular de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria para decir que no le ha gustado lo ocurrido en el pleno del sábado al apoyar su formación al alcalde de Bildu. Según el líder jeltzale, podría entender la "excepcionalidad de la situación" en Lasarte-Oria, "pero eso no quiere decir que no sigan la regla". Respecto a las medidas que podría tomar contra los ediles lasartearras, ha apuntado que esta tarde tienen ejecutiva nacional y que ya se verá entonces.