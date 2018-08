Política

Entrevista en Radio Euskadi

Garaikoetxea: 'No condenan el franquismo y nos llaman terroristas'

Redacción

14/06/2011

El lehendakari ha denunciado que exijan que Bildu pida la disolución de ETA, porque deja en evidencia que es "el único argumento político para trabajar" de algunos partidos.

El lehendakari Carlos Garaikoetxea ha criticado que "dirigentes de un partido que tiene como presidente honorario un ministro franquista que no ha condenado los crímenes de la dictadura" les llamen "terroristas por ser de Bildu", una coalición, ha recordado, que al firmar la declaración de Gernika "ha pedido el cese unilateral de la violencia".

En una entrevista en Radio Euskadi, ha criticado a los partidos que exigen una condena de la historia de ETA por parte de Bildu, porque demuestra que es "el único argumento político para trabajar" de algunos partidos.

Además, ha subrayado que en la toma de posesión de alcaldes y otros cargos "se ha mostrado la voluntad de paz y reconciliación, aunque los medios hayan querido reflejar otras cosas", en referencia a los incidentes ocurridos en Elorrio.

"Evidentemente no me siento cómodo (con lo ocurrido en Elorrio), pero comparadas con las burradas que nos dicen Cospedal y otros más cercanos, no me parece descabellado llamar ultraderechista a un representante del PP", ha explicado. "300.000 y pico votantes de Bildu hemos sido motejados por los medios españoles y vascos al llamarnos herederos de terroristas, y esas declaraciones han sido susceptibles de cientos de querellas criminales", ha añadido Garaikoetxea.

NaBai y Aralar

Respecto a Navarra, ha lamentado que "Aralar y NaBai no hayan querido sumar fuerzas porque no querían que habláramos con la izquierda abertzale". Además, ha criticado que ahora Aralar "pida pactos en la CAV, porque le conviene, así de miserable es la política".

TAV

Sobre el Tren de Alta Velocidad, el militante de EA ha asegurado que su coalición tiene "diferentes objeciones sobre el proyecto. Primero, con sentido de país, debería ser una U en vez de una Y, que enlazara con Pamplona/Iruña, hemos previsto y propuesto una mejora para que sea también para el transporte de mercancías y una serie de medidas medioambientales", ha aclarado el lehendakari.