Política

Crisis económica

Felipe González aboga por suprimir las diputaciones provinciales

Redacción

16/06/2011

El expresidente del Gobierno central cree que son "administraciones redundantes" y ha recordado que España cuenta con "cuatro niveles de administraciones".

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado hoy que se supriman las Diputaciones Provinciales "de una vez" y se creen agrupaciones de municipios porque son más de ocho mil y "no da para eso el país".



"Que las supriman", ha insistido González, que ya abogó en enero pasado por suprimir las Diputaciones por ser administraciones redundantes y que hoy ha recordado que España tiene "cuatro niveles de administración".



En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Efe, ha apostado por "eliminar" un 1% del Producto Interior Bruto en "administraciones que no son útiles" y destinar ese dinero a mantener el sistema sanitario.



González ha considerado que la crisis hubiera sido peor con un Gobierno del Partido Popular porque "no saben qué hacer" y ha acusado al líder de la oposición, Mariano Rajoy, de haber hecho "un ejercicio de irresponsabilidad y ceguera" ante el ajuste económico emprendido por el Ejecutivo "que en Europa nadie entiende".



"No le he oído a la oposición -ha señalado el expresidente- nada que huela a algo creíble como alternancia a lo que se está haciendo".