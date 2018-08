Política

Víctimas del Terrorismo

El lehendakari aboga por no 'cerrar en falso' el final de ETA

Redacción

17/06/2011

Patxi López ha asegurado que "si hoy ETA está a las puertas de su final y es consciente de que nunca conseguirá nada por medio de las armas, ha sido por la firmeza de los demócratas"

El lehendakari Patxi López ha advertido que no se puede cerrar un capítulo de cuatro décadas de terrorismo "en falso" y ha llamado realizar una revisión veraz y sin circunloquios de lo ocurrido para "llamar asesino al asesino, no adjetivar la muerte y no contextualizar el crimen. Debemos escribir el relato desde la verdad porque sino nunca acabaremos del todo con esta gran mentira sobre la que se construyeron un millar de muertes".

El lehendakari ha incluido estas reflexiones en el discurso de clausura de la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo que se viene celebrando esta semana en Donostia-San Sebastián. Un discurso en el que ha analizado las razones que, a su juicio, llevan a ETA a estar en una situación de debilidad y ha explicado los ejes sobre los que debe girar Euskadi una vez que el terrorismo sea historia.

En primer lugar ha sostenido que "si hoy ETA está a las puertas de su final y es consciente de que nunca conseguirá nada por medio de las armas, ha sido por la firmeza de lo demócratas, por la contundencia de la lucha antiterrorista, por la voz constante de las víctimas y por la reacción de una sociedad que se despertó de su letargo para decirle alto y claro a los terroristas que no iba a seguir aceptando su chantaje".



Tras subrayar que el Gobierno del PSE-EE colabora en la política antiterrorista aplicando desde hace dos años "tolerancia cero con los que le prestaban apoyo público" y recuperando para la ciudadanía y la libertad "todos los espacios públicos de Euskadi", ha hablado como algo inexorable y cercano en el tiempo sobre la "desaparición de ETA" y el "nuevo tiempo" que se debe abrir a partir de entonces.

Un nuevo tiempo, ha dicho, basado en "la unidad social y la tolerancia, la democracia y el respeto al pluralismo político", pero un tiempo que no puede conllevar "un cierre en falso" de la historia del terrorismo en Euskadi.